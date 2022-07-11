人民网北京7月11日电 （记者孙竞） 10日上午，庆祝中国政法大学建校70周年大会在法大昌平校区举行。法大师生、海内外校友及各界人士20余万人次在线上线下齐聚，共同观看了大会。

教育部党组成员、副部长宋德民表达了对中国政法大学建校70周年的热烈祝贺。宋德民在讲话中指出，70年来，法大始终与国家法治建设同呼吸共命运，为共和国培养了一代又一代法治建设的骨干力量；始终引领国家法学教育的创新、法学理论的革新和法治思想的更新，为我国高等教育事业和法治事业建设作出了重要贡献。站在建校70周年的新起点上，学校要立足“两个大局”，胸怀“国之大者”，牢牢把握社会主义办学方向，全面落实立德树人根本任务，不断深化中国特色社会主义法治理论研究，主动服务国家重大战略需求，以奋发争先的姿态助力高质量教育体系建设，为办好人民满意的教育、推进全面依法治国作出新的更大贡献。

北京市委常委、市委教育工委书记夏林茂在讲话中指出，自1952年建校以来，法大始终与国家法治建设同呼吸、共命运，积极服务首都发展，承担了北京市法治建设和教育改革领域多项任务，为首都各界特别是政法系统输送了大批人才，为首都经济社会发展和法治中国首善之区建设作出了突出贡献。夏林茂希望，学校以70年校庆为契机，在加强党的政治建设上树标杆，在落实立德树人根本任务上争一流，在服务国家重大战略上作表率，在服务新时代首都发展上立新功，在建设教育强国、人才强国、全面推进依法治国的伟大征程中，书写更加绚烂的历史篇章。

中国政法大学校长马怀德表示，70年来，法大恪守忠诚奉献、勇于担当的“国之大者”，秉承艰苦奋斗、自强不息的傲然风骨，依靠立德树人、诲人不倦的师道传承，坚持求真务实、奉法图强的至臻追求，在学科建设、人才培养、社会服务、国际交流等方面取得了长足的发展。面向未来，在向着第二个百年奋斗目标奋楫扬帆的进程中，中国政法大学将不负新时代赋予法大的光荣使命，扎根中国大地、培育时代新人，深化改革创新、争创世界一流，坚持“四为”方针、矢志教育报国，开拓创新、坚毅前行，续写好建设中国特色世界一流大学的优异答卷，为早日建成致力于法治中国建设的世界一流大学，为实现中华民族伟大复兴做出新的更大贡献。

北京大学校长、中国科学院院士龚旗煌代表国内大学致辞，他指出北京大学和中国政法大学渊源深厚、血脉相连、精神相通。1952年，北京政法学院在北大红楼启航，长期以来两校共同弘扬红楼精神，传承红色基因，在学术合作、人才培养等方面密切合作，在改革开放的伟大进程中，携手为服务国家法治建设贡献力量。在新的起点上，北京大学愿同中国政法大学进一步加强合作，与各兄弟高校一道，为完善中国特色社会主义法治体系、建设社会主义法治国家提供强有力的人才和学理支撑。

中国政法大学建校70周年大会现场。校方供图

“您汇五校先贤，育八方英才，启《五四宪法》，承国家厚望。您把红色基因融入法大精神、法大传统、法大文化……”在校庆大会的特殊环节，七位师生、校友代表饱含深情地为70周年校庆献词。他们回顾了法大从沙滩红楼起航，在小月河畔扎根，到军都山下拓荒，奋进在全面依法治国的伟大征程，表达了自己身为法大学子的骄傲以及勇担新时代法治使命的决心。“行致公以追求社会和谐，勤格物以探索真理之光……”最后，70周年校庆大会在满怀激情的校歌合唱中圆满结束。

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