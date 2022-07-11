第一届中国青少年足球联赛启动仪式10日在浙江杭州举行。该联赛将成为中国覆盖面最广、竞技水平最高、参与人数最多、社会影响力最大的青少年足球顶级赛事。

今年6月1日，中国教育部、中国国家体育总局、中国足协联合印发《中国青少年足球联赛赛事组织工作方案(2022-2024年)》(下称《方案》)，宣告赛事正式落地。联赛分小学、初中、高中、大学四个年龄段，设男、女各九个竞赛组别，全国总决赛参赛球队通过地方预选赛产生。来自学校、体校、俱乐部青训梯队、社会青训机构的球队均可参赛。同时，通过比赛选拔优秀人才，建立青少年精英球员数据库，为各年龄段国家队组建奠定坚实基础。

举办中国青少年足球联赛是落实《中国足球改革发展总体方案》和体教融合要求，实现青少年足球人口大幅增加、培养全面发展的优秀足球人才的重要举措。

中国足协主席陈戌源表示，举办中国青少年足球联赛是中国历史上第一次将校园足球、社会青训机构、职业俱乐部梯队高度融合，一体化设计、一体化推动的全新模式，办好第一届中国青少年足球联赛意义深远。中国足协高度重视赛事组织工作。赛事办公室下设12个工作小组，分别负责竞赛、裁判、商务、赛风赛纪、技术调研等具体工作，将联合地方赛事办公室有序开展各项工作。

据悉，《方案》发布后，社会反响热烈，球队报名踊跃，目前中国45个赛区的赛事组织工作正有序推进。中国青少年足球联赛暨全国女子足球乙级联赛将在7月13日正式开赛，男子U19组已经开始开启球队报名工作，全国校园足球联赛(大学组)也在筹备当中。高中阶段的男子、女子高中年龄段U17组已开启报名，将在8月下旬和9月初进行第一阶段的赛事。同时，7月31日开始，初中年龄段U13、U15组的全国总决赛也将开打。各地小学年龄段的赛事根据各地实际安排进行。(钱晨菲)

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