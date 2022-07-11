第八届“中华情两岸缘”新生代台胞联谊结对暨“晋江经验”研学活动10日在福建泉州晋江市启动。在随后5天的活动中，两岸80名青少年将同吃、同住、同行动，共同感受侨乡新变化。

晋江距金门仅5.3海里，地处海峡两岸交流合作前沿，祖籍晋江的台湾同胞有100多万人。从2015年开始，晋江全力打造的“中华情两岸缘”特色品牌活动，现已成为推动两岸青少年缔结友谊、携手并进的平台。

晋江市台湾同胞联谊会会长吴朝晖表示，通过结对活动，已有不少两岸青少年结下深厚友谊，实现互联、互动、互访。

活动期间，两岸青少年将参访安踏博物馆、来旺良品堂闽南古早味传承基地，以及德化屈斗宫古窑址、永春老醋文创园等艺术文化体验基地，在研学中感受中华传统文化。

受疫情影响，此次活动主要邀请在泉州长住的台胞子女。台生陈学沂来泉州才一年，对此次研学活动充满期待，“行程中的很多地方我没有去过，希望能借此机会多了解、体验闽南传统文化。”

今年就读高二的台生陈宗融，6岁时就来到晋江生活、学习，对体育颇感兴趣。“我最想去安踏博物馆，看看这个大品牌的创业历程。”

晋江市副市长陈传芳表示，希望两岸青少年在研学活动中，厚植感情、携手成长、共赢未来，也希望大家能够做两岸关系和平发展的“践行者”和“有心人”，共同推动两岸的交流合作与发展。(吴冠标)

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