原标题：专家：留学人才对科技进步经济社会高质量发展至关重要

欧美同学会(中国留学人员联谊会)第九届年会暨海归创新创业海南自贸港峰会7日至8日在三亚举行，多位专家接受中新网记者采访时表示，归国留学人员具备开阔的国际视野，掌握着先进的科学技术，具有强大的创新能力，完全可以在海南自贸港建设和社会高质量发展中作出巨大贡献。

中科院科技战略咨询研究院研究员谭显春表示，中国已经制定了“双碳”目标，二氧化总碳排放量力争在2030年前达到峰值，并在2060年前实现碳中和。中国现实能源结构仍以煤炭等化石能源为主，实现“双碳”时间紧、任务重。

谭显春认为，要以合理的社会经济成本实现“双碳”目标，一方面固然需要国家统筹大力推动绿色科技的创新，另一方面更需要无数拥有相关知识背景的人才踊跃投身“双碳”经济的时代浪潮。比如，从事气候变化基础科学研究和技术开发的创新人才、从事碳排放监测和管理的技能型人才、从事战略规划监督的专业技术管理型人才，等等。

谭显春提道，目前已有130多个国家做出了碳中和的承诺，这意味着在该领域会有大量的国际合作事务。留学人员具开阔的国际视野，在“双碳”领域更具有相当的科研和技术创新能力，理应成为助力国家实现“双碳”目标的生力军。

哈尔滨理工大学教授、俄罗斯工程院外籍院士蔡蔚长期从事新能源汽车电驱系统研究。他介绍，中国车企已经拥有不少归国留学人才，其中很多都有跨国企业工作背景。尽管如此，从新能源汽车行业当前发展速度和未来前景来看，相关科技创新人才仍然紧缺。

蔡蔚认为，目前中国新能源汽车业的发展遇到了一些瓶颈。比如，车规级芯片的开发制造、关键器件部件与核心材料的研制，等等。行业的突破性发展迫切需要创新人才提供全新动力。同时，汽车产业链上下游各环节的协同发展至关重要，处于产业链不同环节上的企业还要根据市场需求有序创新，避免盲目开发和无序竞争。

蔡蔚说，中国新能源汽车产业的发展有望从跟跑并跑阶段进入领跑阶段。相关专业的留学人才掌握着世界前沿知识技能，具备先进的管理理念，他们对新能源汽车产业的科学发展、加速中国由汽车大国向汽车强国发展至关重要。

(责编：郝孟佳、孙竞)