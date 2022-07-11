尤 政

扎根中国大地办大学，与祖国共进、与时代同行，始终以服务国家发展为己任，这是华中科技大学70年峥嵘岁月的主脉

习近平总书记强调，我国高等教育要“为服务国家富强、民族复兴、人民幸福贡献力量”。华中科技大学在新中国朝阳中诞生，今年迎来了70周年校庆。从深根固柢直至枝叶扶疏，从定位理工科成长为综合性大学，华中科技大学顺应中国高等教育发展大势，在新时代努力建设中国特色、世界一流大学。

回望校史，有太多故事值得讲述，有太多经验值得总结，而最能给人带来心灵触动和智慧启迪的，是一所高校与国家发展的同频共振。教育家朱九思努力践行“培养为社会主义建设所需要的各种专门人才”，著名医学家裘法祖说“德不近佛者不可以为医，才不近仙者不可以为医”，发展经济学奠基人张培刚费尽毕生心血研究中国的现代化路径，罗俊院士带领团队在山洞蛰伏30多年测量迄今最高精度的引力常数，校友张定宇说“我必须跑得更快，才能从病毒手里抢回更多的病人”……扎根中国大地办大学，与祖国共进、与时代同行，始终以服务国家发展为己任，这是华中科技大学70年峥嵘岁月的主脉。

建设一流大学，关键是培养一流人才方阵。我们坚持为党育人、为国育才，强化一流本科教育底色，提升一流博士生教育高度，全面提高人才培养能力。我们提出为新时代培养卓越工程师，既要有扎实理论基础，也要有强大创新能力。我们一向重视大学生人文素质教育，提倡人才应该具有深厚人文底蕴、强烈创新精神和丰富想象力。同时，我们用好学科交叉融合的“催化剂”，进一步加强“文工交叉”“文理交叉”，形成了实力雄厚的工科、门类齐全的医科、稳步发展的理科、特色鲜明的文科。推进新工科、新医科、新农科、新文科建设，网络空间安全、密码学、大数据处理、智能医学等新专业应运而生，在新兴科技领域加快培养紧缺人才。

一流大学是基础研究的主力军和重大科技突破的策源地，华中科技大学作为国家战略科技力量的重要组成部分，对攻克“卡脖子”关键核心技术有着刻在骨子里的使命担当。习近平总书记在湖北省武汉市考察时，专门来到学校重大科研成果孕育的企业武汉华工激光工程有限责任公司，这是对我们坚持产学研融合、推进科技创新的巨大鼓舞。我们把建设国家重大科技平台作为积聚创新动能、锻造战略科技力量的“关键棋”，同时揭牌成立未来技术学院、集成电路学院，成为全国同时拥有这两个重要平台的3所高校之一。未来我们将继续焕发只争朝夕的使命感、紧迫感，努力做出更多“从0到1”的突破，为把科技的命脉牢牢掌握在自己手中、实现高水平科技自立自强作出更大贡献。

御风以翔，破浪以飏。从世界现代化历史来看，大国崛起的背后都有一流大学群体的有力支撑。我国日益走近世界舞台中央，更加迫切需要建设中国特色、世界一流大学。华中科技大学70年的发展历程，也是探索建设中国特色、世界一流大学的历程。我们将继续坚持“顶天立地，追求卓越”。“顶天”就是要坚持党的领导和社会主义办学方向，心怀“国之大者”；“立地”就是要扎根中国大地，为服务国家发展贡献力量；“追求卓越”就是要不断超越自我，形成一个永无止境、不断超越的过程。

正如华中科技大学校歌所传唱的，“柱长天以大木，开莽原以上庠”。在70年新起点上，华中科技大学将继续鼓励师生仰望星空、探索未知、敢于竞争、善于转化，努力迈向世界一流大学，不断拓展人类知识、成就学术梦想、服务国家发展。

（作者为中国工程院院士、华中科技大学校长）

《 人民日报 》（ 2022年07月11日 05 版）

(责编：郝孟佳、孙竞)