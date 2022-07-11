本报南宁电 （记者庞革平）近日，广西民族大学校长谢尚果在庆祝建校70周年大会表示，广西民族大学坚持开放办学，积极服务“一带一路”建设和广西开放开发大局，打造国际化办学名片。该校与22个国家（地区）的176所高校和机构建立了实质性的交流与合作关系，“留学民大”品牌建设成效凸显。

广西民族大学创建于1952年，是中国国家民族事务委员会和广西壮族自治区人民政府共建高校、国家中西部高校基础能力建设工程建设高校、广西壮族自治区重点建设高校。该校以“民族性、区域性、国际性”为办学特色，累计培养各类人才33万余人，累计招收来自全球82个国家和地区的2.2万余名留学生，成为在国内外颇具知名度的中国—东盟人才培养基地。

据悉，广西民族大学是中国较早与周边国家开展交流合作的高等院校之一。该校依托国家外语非通用语种本科人才培养基地，培养了1.8万余名精通非通用语的复合型人才。同时，强化东盟高端智库、东盟学科群建设，为做深做实面向东盟的开放合作提供智囊高参和人才支撑。

据了解，广西民族大学利用地缘优势，在泰国、老挝和印度尼西亚分别设立3所孔子学院，注册学员人数达26万余人，各类汉语水平考试人数3万余人，有效推动了国际中文教育，促进中外民心相通。

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