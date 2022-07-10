“想通过参观学习让孩子对毒品危害的认识从抽象变得具体。”7月9日，时值周末，覃曼祈带着8岁的女儿张芷榣来到位于柳州市柳东新区的全国禁毒宣传教育基地进行参观。

该基地于2019年落成，日前已升格为全国禁毒宣传教育基地。近年来，全国各地建立起了4400余个禁毒教育基地(园地)。它们成为了青少年禁毒宣传教育的“第二课堂”，以新颖的形式和种类丰富的“教具”，吸引青少年主动了解和学习禁毒知识。

张芷榣跟随着讲解员的脚步，VR设备呈现吸毒者自述、虚实景结合“复刻”制毒工场、程序模拟吸毒前后的容貌变化……这些她只在学校禁毒教育课所播放的宣传片里见到过的画面，一一落到了眼前。

经过陈列传统毒品、新型合成类毒品等毒品模型的展示柜时，一转弯便走近冒着白烟的“制毒工场”，位于另一侧的电子屏幕正滚动播放各式各样的制毒工场。张芷榣不由得惊呼：“好可怕，毒品竟是从这样的地方生产出来的。”制毒工场的真实面貌，正是她先前最为好奇的。

近年来，不法分子利用青少年群体好奇心强等特点，制造出具有隐蔽性和迷惑性的“新型毒品”引诱青少年吸食服用，且花样愈加繁多。此外，全球毒品产量居高不下，毒品网上交易更加活跃，毒品滥用人数持续上升，使得中国禁毒斗争所面临的外部环境更加复杂。

目前，中国已列管449种麻醉品、精神物质，是世界上列管毒品最多、管制最严的国家。

除了建立禁毒教育宣传基地，多部门联合推动学校禁毒教育工作，连续5年举办全国青少年禁毒知识竞赛，连续7年组织开展在校生秋季毒品预防教育“五个一”活动……皆旨在向青少年普及禁毒知识，有效遏制毒品向少年儿童群体蔓延。

据统计，2012年以来，全国新发现35岁以下青少年吸毒人员呈现持续下降趋势，2021年全国新发现18岁以下青少年吸毒人员数量较2012年下降71%，青少年毒品预防教育工作效果明显。

“大家还记得常见的毒品有哪些吗？”离开禁毒宣传教育基地前，讲解员们组织前来参观的家长和孩子来了一场简短的禁毒知识问答。对于毒品知识记忆犹新的孩子们纷纷踊跃举手作答。(李娇阳)

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