中新社南宁7月8日电 (黄艳梅 王以照 朱瑞璇)广西壮族自治区教育厅对外合作与交流处处长罗耀光8日介绍，广西已成为中国接收东盟国家留学生最多的省区之一。广西将以建设中国—东盟教育开放合作试验区为契机，打造面向东盟的教育合作高地。

新时期广西教育对外开放与来华留学生教育研究高层论坛当日在广西民族大学举行，罗耀光在会上作上述介绍。

广西与东盟国家地缘相近，人缘相亲，是中国面向东盟开放合作的前沿和窗口。近年来，广西积极融入“一带一路”建设，不断深化国际教育交流合作，“留学广西”的品牌知名度日益扩大。

据罗耀光介绍，广西自2011年起设立广西政府东盟国家留学生奖学金项目，组织高校赴海外共举办了25场“留学广西”国际教育展。

在过去十年间，除2012年和2021年外，其余每年来广西留学的国际学生均超万人，其中2019年来广西留学的东盟国家学生首次突破万人。与此同时，广西高校通过学生互换项目、校际合作等形式选派在校生赴境外交流学习，“十三五”期间赴国外交流学习的人数达2.2万人。

近年来，广西成功举办6届中国—东盟职业教育联展暨论坛，“中国—东盟边境职业教育联盟”“中国—东盟大学智库联盟”“中国—东盟艺术高校联盟”“中国·东盟轨道交通职业教育集团”等各类教育联盟在广西成立。

“十三五”期间，广西高校通过各类面向东盟的人才培训中心(基地)，帮助驻外中资企业和东盟国家培养技术技能型人才1.3万多人次。广西4所高校分别在东盟国家建立8所孔子学院、7个孔子课堂及多个教学实习点，在开展汉语教学、汉语考试、本土教师培养等方面取得明显成效。

当下，如何应对新冠肺炎疫情给教育对外交流带来的挑战？广西各大高校采取多项措施，通过依托信息技术，利用线上线下融合的实训室、智慧教室等硬件设施，持续推进数字资源体系建设和留学生教育教学质量建设。

罗耀光称，广西将大力推进中国—东盟教育开放合作试验区建设，在东盟国家探索开展多种形式的合作办学，推动中国—东盟职业教育标准互认，搭建更高质量的交流平台，推动中国—东盟教育合作提质增效。

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