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欧美同学会年会开幕 与会人士：留学归国人员继续发挥优势

2022年07月09日09:21 | 来源：中国新闻网
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欧美同学会(中国留学人员联谊会)第九届年会暨海归创新创业海南自贸港峰会7日在三亚开幕，多位与会人士认为，留学归国人才未来仍将继续在国家各领域建设中发挥特殊优势。

中国工程院院士、肿瘤分子生物学与医学科学家王红阳对记者说，中国在肝癌基础研究上并不落后，但在临床研究和新技术研发上仍存在提升空间。王红阳曾留学德国10年，她表示，中国在不同时期都有大批留学人才回国，他们带回先进的技术和理念，为推动国家建设贡献自己的力量，今后需要更多人才合作协同发展，为健康中国作出贡献。

“几代海归秉持留学报国传统，学成归来，用国际视野和专业学识为国家做贡献。”欧美同学会(中国留学人员联谊会)副会长刘利民介绍，海南自贸港建设宜居宜业，具有良好的政策条件，是创新创业热土，此次欧美同学会选择在海南举办年会，为广大留学归国人员搭建了投身自贸港建设的新平台。

欧美同学会(中国留学人员联谊会)副会长、留加分会会长姚望说，留学归国人员具有和海外广泛的联系、开阔的视野和国际经验，可以身体力行参与海南自贸港建设。他进一步说明，海南需要各方面的人才，尤其是第一产业和第三产业对人才的需求旺盛，投身建设海南自贸港需要面向全球的眼光、专业技能和协作能力。

中国社科院法学研究所研究员、台港澳法研究中心主任支振锋从吸引人才角度建言，应为留学人员提供更多创新创业的机会、提高公共服务的水平。他说，要在世界百年未有之大变局和中华民族伟大复兴的全局中找准定位，找寻机会，更好地为国家高质量发展贡献留学人员的智慧和力量。(记者 王捷先 刘大炜)

(责编：孙竞、何淼)

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