“孵化”的含义（杜老师语文信箱）
杜老师：
某媒体刊文说：“截至目前，研究院已孵化创新型科技企业3家。”请问其中“孵化”的含义是怎样的？谢谢。
宁夏读者 马先生
马先生：
“孵化”指鱼、鸟等的受精卵在一定条件下发育成幼体。例如：
（1）至项目完工，共孵化放生小海龟1万多只，有效保护了当地海龟的繁殖。
现在，“孵化”也常比喻性地用于对高新技术企业及其他单位的培育、繁衍。例如：
（2）这家有色金属公司孵化出40多家高新技术企业。
（3）该人工智能算力平台将提供普惠的AI算力，用于最前沿的科技创新企业的孵化业务。
（4）这儿是重要的中药生产基地，也是新药制造的孵化基地。
（5）他们组建的这个电商孵化平台，使得当地村民收入大大增加。
（6）博物馆创建的文创孵化团队，帮各地建了许多文创室。
例（2）至（3）是培育、繁衍出高新技术企业，（4）至（6）是培育、繁衍出其他单位。
进行培育、繁衍工作的单位，常被称为“孵化器”“孵化园”“孵化平台”“孵化基地”“孵化中心”等。例如：
（7）这座城市拥有国家级孵化器1个、省级孵化器4个、省级众创空间5个、市级孵化器3个。
（8）当地建设了多个受欢迎的返乡创业园和孵化园。
（9）为培育“专精特新”企业，市里在资金、人才、孵化平台搭建等方面给予大力支持。
“孵化”有时也指培养某方面的人才。例如：
（10）不久前成立了人才孵化基地，与市科青联、市农科院等单位建立人才支持合作关系。
（11）针对民宿从业人员人才稀缺、职业技能参差不齐等问题，成立了休闲乡村民宿专业人才孵化中心。
（12）他们主动作为，孵化培育出一批本土优秀“带货主播”，打造了一支本土强大的“带货主播”队伍。
《语言文字报》原主编杜永道
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