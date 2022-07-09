本报北京7月8日电 （记者吴月）记者日前从教育部新闻发布会上获悉：截至2021年，全国高中阶段教育毛入学率达91.4%，比2012年提高6.4个百分点。

“10年来，我国统筹普通高中教育和中等职业教育，以教育基础薄弱地区为重点，着力补齐教育资源短板，高中阶段教育普及水平显著提升。”教育部基础教育司负责人表示。

办学规模持续扩大。2021年，全国普通高中总数达1.46万所，在校生2605.03万人，分别比2012年增长7.97%和5.59%，为更多适龄学生提供了接受普通高中教育的机会。

毛入学率不断提高。2020年，全国及各省（区、市）高中阶段教育毛入学率均达到90%以上，如期实现国家确定的普及目标。2021年，全国高中阶段教育毛入学率进一步提高到91.4%。

中西部普及提升幅度最大。教育部与中西部10个普及水平较低的省份签订了普及攻坚备忘录，建立协同机制，强力推进普及攻坚，这10个省份毛入学率10年平均提高了17.02个百分点，有的省份提高近30个百分点，明显缩小了区域教育发展差距。

与此同时，教师素质明显提高。10年来，普通高中专任教师总数大幅增加，由159.5万人增加到202.83万人，增长27.17%，生师比由2012年的15.47∶1优化到目前的12.84∶1。

《 人民日报 》（ 2022年07月09日 01 版）

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