中新网银川7月1日电 (记者 李佩珊)7月1日，宁夏大学召开新成立教学科研单位授牌仪式，为民族与历史学院、生态环境学院、材料与新能源学院三个新学院授牌。自此，宁夏大学结束了科研单位独立设置的历史，迎来了人才培养和科学研究平台融为一体、教学科研融合发展、学科专业布局更加优化的高质量发展新阶段。

据介绍，宁夏本次授牌的三个学院，都是教学科研单位融合发展的新学院。生态环境学院是统筹西北土地退化与生态恢复国家重点实验室培育基地生态学学科师资、实验室和所有学术资源，整合环境工程研究院和原资源环境学院环境科学系环境科学与工程相关专业的师资、专业、实验室和学生组建而成的。材料与新能源学院是以宁夏光伏材料重点实验室为基础，统筹物理与电子电气工程学院、化学化工学院及校内其他单位相关学科(专业)师资、专业、学科力量组建而成的。民族与历史学院是以宁夏大学中华民族共同体研究院西夏学研究院(民族学与文化旅游产业研究院)、回族研究院、人文学院历史系为基础组建而成的。

近年来，宁夏大学不断推动教学科研单位融合改革，目前，13个独立设置的科研单位全部与教学单位实现了融合发展。同时，宁夏大学将党委办公室、校长办公室合并，校内巡察工作从纪委调整到督查室组建巡察(督查)办公室，审计工作从纪委(监察审计处)分离，独立设置审计处，组建学工委、本科生院、科学技术研究院等机构，探索扁平化管理模式，并成立学生工作委员会、本科生院、博雅书院，通过“大学工”“书院制”实现“一站式”综合管理，探索学生社区综合管理服务新模式。

(责编：何淼、李依环)