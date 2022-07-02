人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

宁夏大学成立民族与历史学院、生态环境学院、材料与新能源学院

2022年07月02日08:51 | 来源：中国新闻网
小字号

中新网银川7月1日电 (记者 李佩珊)7月1日，宁夏大学召开新成立教学科研单位授牌仪式，为民族与历史学院、生态环境学院、材料与新能源学院三个新学院授牌。自此，宁夏大学结束了科研单位独立设置的历史，迎来了人才培养和科学研究平台融为一体、教学科研融合发展、学科专业布局更加优化的高质量发展新阶段。

据介绍，宁夏本次授牌的三个学院，都是教学科研单位融合发展的新学院。生态环境学院是统筹西北土地退化与生态恢复国家重点实验室培育基地生态学学科师资、实验室和所有学术资源，整合环境工程研究院和原资源环境学院环境科学系环境科学与工程相关专业的师资、专业、实验室和学生组建而成的。材料与新能源学院是以宁夏光伏材料重点实验室为基础，统筹物理与电子电气工程学院、化学化工学院及校内其他单位相关学科(专业)师资、专业、学科力量组建而成的。民族与历史学院是以宁夏大学中华民族共同体研究院西夏学研究院(民族学与文化旅游产业研究院)、回族研究院、人文学院历史系为基础组建而成的。

近年来，宁夏大学不断推动教学科研单位融合改革，目前，13个独立设置的科研单位全部与教学单位实现了融合发展。同时，宁夏大学将党委办公室、校长办公室合并，校内巡察工作从纪委调整到督查室组建巡察(督查)办公室，审计工作从纪委(监察审计处)分离，独立设置审计处，组建学工委、本科生院、科学技术研究院等机构，探索扁平化管理模式，并成立学生工作委员会、本科生院、博雅书院，通过“大学工”“书院制”实现“一站式”综合管理，探索学生社区综合管理服务新模式。

(责编：何淼、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部