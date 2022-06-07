中国石油大学（北京）新能源与材料学院2021级研究生 魏志博

又是一年高考时，又是一个属于试卷、夕阳、汗水与呐喊的夏天。



高考，是漫漫人生路上的一次重要经历。那年风华正茂，奋笔疾书；那年披星戴月，风雨兼程。高考，是无数学子通向未来梦想的路口。从此改变命运，踏上征程；从此奔向远方，天高海阔。



高考，是无数人共同的记忆。在2022年高考即将到来之际，我们邀请了五位来自大学的高考“过来人”，讲述他们的高考故事与人生理想。时光不负奋斗，青春不负梦想，愿每一位执笔少年圆梦高考。

2021年6月魏志博本科毕业时在学校青年园留影

回想起自己的高考，我记忆最深刻的还是课桌上堆得像小山一样高的各种复习资料。我总是幻想能够把那些知识全部刻在脑子里。

高三的时候，我的物理成绩始终不好，大题的最后两问总是没有解题思路。后来，老师告诉我：“你把基础方法记牢，多练一些中难度的题，注重知识之间的融会贯通，高考绝对没问题！”于是，我听从老师建议及时改变学习方法，果然，我的高考物理成绩达到平均线以上。所以，条条大路通罗马，及时转变方法与心态，或许会收获到意想不到的效果。

高考，也许对大多数人来说是进入大学的一种途径，对我而言，却是我人生态度从被动变为主动的开始。还记得当初因为收到中国石油大学（北京）录取通知书而整宿睡不着觉的激动、兴奋。

来到中石大，了解了学校历史，我更是被老一辈石油人“为石油、为国家而奋斗终生”的精神感动得热泪盈眶。我明白，这里就是我要蜕变的“蛹壳”，我坚信在中石大是大有可为的。如果理想有终点，我希望那是一片富含石油的大漠边疆。

为热爱的事情奋斗是幸福的，也是有动力的，这会让我觉得一切都值得。希望在考场奋笔疾书的学子们，都能金榜题名、心想事成，愿你我未来的旅程，山川广阔，天地无垠！

(责编：孙竞、熊旭)