肖远骑

2022年高考语文考试刚刚结束，作文题目也随之出炉。在我看来，今年的高考作文命题契合新课标的要求，具体说有四大特点：一是突出生活情境化设计，二是强调对现实社会思考，三是弘扬中华传统文化审美，四是注重语言表达的得体性。

作文是以语言文字表达自己的思想，与他人沟通，发现问题然后解决问题，从而进行创作的语言行为。北京卷的微写作题目，围绕“阅读带来的审美愉悦”拟招新启事、为核酸检测设计两米间隔线标志、以“像一道闪电”抒发情感，都强调学生的语言表达意识，在写作中悟思。全国乙卷的作文题“跨越，再跨越”，要求学生关注国家与社会，关心国计民生，让风声雨声读书声声声入耳，要求他们对社会、国家、民族有责任感，有“跨越，再跨越”的进取精神。这样的作文命题，符合普通高中语文课程标准中的要求，让学生有更开阔的视野，克服了以前概念作文会给学生带来套路作文的弊端。

全国甲卷的作文题从《红楼梦》“大观园试才题对额”时的一个情节入手，引发学生深入思考。这样的作文命题，立足了语文教育的本位，有语文味。语文教学，说到底就是要培养学生从中华传统文化中汲取营养，要提高学生的审美素养和阅读鉴赏能力。要写好这样的作文题，需要一定的阅读量作支撑，对文学素养要有一定的积淀，这将引导更多学生去深阅读，真正了解文学经典著作。

在今年的作文命题中，也充满了生活气息。例如天津卷试题围绕烟火气，浙江卷试题聚焦新时代青年。这些作文题引领学生立足脚下的大地，关注新生的事物，叙议现实的生活，从而培养学生拥有家国情怀、世界眼光。

如今的高考作文，越来越重视对人生的思考和对社会问题的思考。这些思考的背后是学生文化观、人生观、价值观的体现，目的是引导学生关注社会、思考人生、认识自我。好的作文题要有一定的开放性，总是可以让学生思接千载心游万仞，搭上时代跳动的脉搏。将重大的社会生活事件有机融入试题，是语文命题的应有之义，引导学生思考个人在集体、社会、国家、世界发展中的责任和使命。

透过这些作文命题，也启发我们要在中学语文教育中弘扬中华传统文化，铸造民族文化精神。中华优秀传统文化是中华民族的文化根脉、精神标识，积淀着中华民族最深沉的精神追求，也是实现中华民族伟大复兴的力量源泉。高中语文教育则必须把价值观的锻造、精神家园的构建放在首位。语文教学要利用自身的优势，培养学生的理性精神，独立分析问题的能力，冷静处理问题的能力，能够表达个人看法，对社会有清醒的认识，并具有一定的批判能力。

2022年高考命题方向中，突出“情境化”试题设计，成为一个重要导向。要想让学生的作文写得有质量，就得让学生多接触一些新鲜事，孩子有意识地积累了生活，自然有东西梳理，自然能在比较中理出最好的“头绪”，写出讨喜的作文！

（作者系原人大附中语文特级教师、正高级教师）

(责编：孙竞、熊旭)