原标题：山东：打造“平安考场” 为高考学子撑起消防安全“保护伞”

人民网济南6月7日电 为确保2022年高考期间消防安全工作顺利开展，切实为广大考生营造一个安全、良好的考试环境，高考前夕，山东各地针对考点及周边涉考场所开展了深入、全面、细致的“大体检”，为高考学子撑起一把消防安全“保护伞”。

滨州消防深入辖区高考考点展开专项检查。 山东消防供图

菏泽、滨州等地消防救援部门未雨绸缪、提前谋划，成立防火安全检查小组深入辖区高考考点展开专项检查，叮嘱学校消防安全负责人要高度重视高考期间的消防安全工作，对检查中发现的隐患，消防部门提出整改性意见并进行跟踪监督。要求各考点严格落实专人看守等措施，并组织教职员工开展一次消防安全培训和应急演练。

菏泽消防督促消防安全隐患整改。 山东消防供图

“高考期间我们紧盯考点，对其附近宾馆饭店全面进行消防安全检查，督促消防安全隐患整改。”菏泽市消防救援支队支队巨野大队消防监督员樊帅帅表示，落实消防安全责任，确保高考期间消防安全稳定，为高考学子全面保驾护航。

滨州消防监督员实地查看考点学校疏散通道。 山东消防供稿

在滨州博兴，大队联合县教育局对辖区高考考点开展消防安全检查。检查中，监督员实地查看了考点学校疏散通道、安全出口是否畅通；重点检查了考点学校的消防设施器材是否保持完好有效，值班人员在岗在位、防火巡查检查等情况，对考生宿舍等重点部位进行了严密排查，同时听取了各考点主要负责人对高考期间各考点消防安全工作安排部署情况。

滨州市消防救援支队博兴大队初级专业技术职务许滨在博兴县第二中学学校宿舍检查用电安全时，宿舍管理人员说道：“咱这电是定时送电，学生进公寓之前几分钟送上，响铃（熄灯）之后就自动停了，宿舍内也没有插座。”

潍坊消防开展消防安全大检查。 山东消防供图

在潍坊高密，当地消防救援大队会同教体局、公安局等部门深入辖区内6个高考考点学校和1个涉考住宿酒店开展消防安全大检查，逐个进行消防安全“把脉”体检，切实消除火灾隐患，全力以赴为高考考生保驾护航，打造“平安考场”。

检查考点时，监督检查人员详细询问了各考点的考场设置、考生人数、安保力量、疫情防控、灭火和应急预案制定等情况。考虑到高考期间人员较为密集，监督检查人员深入行政办公楼、监控室、教学楼、值班室等进行全面检查。

通过此次检查，进一步规范了辖区高考考点及住宿点的消防安全管理工作。据悉，5月31日至6月5日，全省检查单位3726余家，发现火灾隐患或违法行为3502处，督促整改火灾隐患或违法行为3964处，下发责令改正通知书2315余份。下一步，山东各地将继续加大监督检查力度，为广大高考学子保驾护航。(刘颖婕 李红娜)

(责编：郝孟佳、李依环)