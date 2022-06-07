原标题：湖北移动全力筑牢多重防线“护航”高考

6月7日，2022年全国高考拉开帷幕。为全力做好高考期间各项服务保障工作，中国移动湖北公司通过网络保障、服务保障等举措，全面筑牢高考通信、疫情防控、贴心服务多重防线，为莘莘学子保驾护航。

为确保高考网络畅通和信息安全，湖北移动提前制定了应急预案，安排现场网络测试，对全省考点周边网络进行智能调度，根据预案开展考场网络梳理分析、优化整改、干扰规避、用户分流等，多举措提升用户感知。

湖北移动在考点周边进行网络测试排查。

高考期间，天气炎热。湖北移动在各地主要考点周边设置了服务驿站，开展爱心助考行动，为广大考生以及家长提供多项爱心服务，免费为考生及家长提供防暑降温用品、纯净水、扇子等物品。同时在10086热线、自办营业厅为考生及家长设立咨询、业务办理优先处理绿色通道，为考生及家长提供全方位便捷服务。

湖北移动志愿者在考点周边“服务驿站”开展爱心助考行动。

为筑牢平安高考疫情防控“免疫墙”，湖北移动在公益服务站点设立了防疫专区，提供口罩、消毒液、测温仪器等防疫物资。考场外，热成像测温设备在入口处为考生测温，把好疫情防控关口；考场内，湖北移动在随州、荆州等地搭建了标准化智能考场系统，实现了数百个教室考场无死角监控。

湖北移动对恩施考点周边进行网络优化和故障排查。

考试期间，考点学校将开启手机信号屏蔽仪，考点及周边区域用户手机可能会出现无法拨打及接听电话、手机上网卡顿等现象。湖北移动已对全省考点周边基站实施全天候网络保障工作，建立了屏蔽仪开启和关闭的时间清单，在保障高考安全的情况下最大程度缩小信号干扰范围，确保“精确屏蔽”。同时联合在线营销服务湖北分中心多渠道配合教育部门做好考试期间开启手机屏蔽仪的宣传解释，截至目前已发送温馨提醒短信超4972万条。

据了解，高考期间湖北移动将安排网络技术人员对基站运行情况进行24小时值守，紧盯干扰、负荷等网络指标，一旦出现告警或异常情况将及时进行处理，全力以赴做好高考通信保障工作。（图/文 王政）

(责编：郝孟佳、何淼)