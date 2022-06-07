第一大题 实用类文本阅读

2022年北京语文试卷第一大题与整套试卷考查的指导思想保持一致，坚持“立德树人”“以考育人”，弘扬社会主义核心价值观，具有正面引导教学的积极作用。

本大题的材料指向“古籍保护”话题，两则材料既有介绍古籍价值的文字，也有介绍利用人工智能技术开展古籍保护的材料；涉及了人文领域，也涉及了科技领域。学生在阅读过程中，能从人文、科技方面认识古籍的价值以及做好古籍保护的方式，同时也能更深刻地理解中华优秀传统文化，树立文化自信。

本大题包含5道小题，分值为18分。其中4道小题为客观题，1道小题为主观题。试题遵循素养立意的原则，既考查出学生的核心素养表现，同时也对今后的教学起到导向作用。关照学生在具体情境中完成具体任务时所反映出来的核心素养水平。例如，学生在完成第1、3题的任务时，需要基于材料的阅读，提取信息，理解相关概念，进而完成任务。

因此，日常教学可从情境入手，从文本出发，提升学生对信息的筛选、整合、归纳等阅读能力；同时还要进一步提升学生的分析、概括、比较等思维能力。

关照语文课程是一门综合性、实践性课程的特点。例如，第5小题考查学生在整体把握材料的基础上，提取与整合、归纳与提炼、理解与推断、说明与阐释，具有极强的综合性。因此，日常教学中要给学生提供社会生活、个人体验、学科认知等语文学习情境，整体设计语文学习任务，统筹调配阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究等语文实践活动，重点关注学生在完成任务过程中所获得的语言知识与语言能力，思维方法与思维品质，情感、态度与价值观。

第二大题 文言文阅读

文言文阅读的文本选择、考查内容与形式等均保持了稳定，突出育人价值与基础性考查功能，并重视对教材的呼应，具有良好的教学导向作用。

阅读文本取材于典范的史传作品《汉书·贾谊传》，在对比中强调注重礼义教化的治国之道，并涉及个人成长环境对道德修养的重要影响，引导学生体会中华文化核心思想理念和人文精神，简洁严谨的语言材料也有助于学生加深对母语的认识与热爱，具有鲜明的育人价值。“以礼义治”“以刑罚治”的对比辨析也有助于引导学生增强理性思辨能力，形成批判性思维，提升思维品质。

基础性主要表现在考查内容的选择上。第6、7题考查常见文言实词、虚词在文中含义和用法的理解，第8、9题考查文言文文本内容的理解与推断，“之”“而”“道”等是教材中反复出现的常用词语，“讦”“暴”“审”等关键词语的意思可以通过对具体语境的理解来辨析推断，这是学生熟悉的文言文阅读基本方法；第10题考查主要段落文本思路与内容的梳理、归纳，对文言阅读与逻辑思维能力均有一定要求，但也属于基础性阅读能力。

几道试题均指向文言文阅读的必备知识与关键能力考查，保证了基础性考查功能。

可以看出，重视与教材的联系也是今年文言文阅读试题的重要特点。统编高中语文教材收入了贾谊的文章，学生有亲切感；“之”“而”等词语教材中反复出现，学生熟悉。试题重视对教材的呼应与联系，引导一线教学重视教材的同时灵活运用教材，落实核心素养要求。

第三大题

古诗阅读同样保持了测试文本、内容、形式的稳定性，测试材料典范，试题规范平易，并指向文化与审美等核心素养考查。

古诗阅读文本选择了伟大的现实主义诗人杜甫的咏物诗《病柏》，测试材料具有典范性。全诗以“病柏”为核心意象，通过描写“柏”之形象、际遇抒写人之命运、感慨，咏物抒怀，情感深沉。杜甫诗作在教材中多次出现，学生可以调动课内学习积累理解诗人情感，诗后注释也提示了相关背景等，阅读难度不大，便于准确考查学生的古典诗歌鉴赏能力，也有利于传统文化的理解与传承。

古诗测试内容与形式也保持了稳定。3道试题从内容理解和鉴赏评价两个层面，第11题考查对诗歌内容和作者情感的理解和体察，第12题考查诗歌情感、表达手法。

第13题为主观题，考查诗歌意象及其意蕴，均属于诗歌鉴赏的核心知识与关键能力。把握意象也是教材诗歌单元的核心学习要求，试题要求又具有开放性，学生基于诗歌文本对意象进行合理解读即可，为学生阅读诗歌的个性化理解与体验提供了空间，这也引导一线教师在教学中重视知识和能力的理解和运用，并指导学生展开个性化学习实践。

默写试题测试形式与分值与去年保持一致，虽然考查识记能力，但并非指向静态记忆，四道小题均设置了情境，前两小题从审美风格、诗歌内容角度设置理解情境，后两小题从社会生活、人际交流角度设置应用情境，学生需要基于情境合理、灵活调用积累的诗句。试题有助于引导学生学会借用经典诗文表达自己对社会人生的理解，将优秀传统经典文化内化为自己的精神养分。

2022年起，北京卷高考名著阅读改为《论语》《红楼梦》二选一考查。今年选择了《红楼梦》作为考查内容，分值由6分增加到10分，加大了考查力度。试题提供《红楼梦》第一回中涉及《石头记》等五个书名的文本片段，要求考生解释不同书名与作品内容的关联，进而谈《红楼梦》作为书名的合理性。试题看似专业性较强，实际上仍是指向对古代文学经典作品主线情节、核心主旨、主要人物、艺术手法、悲剧意蕴的理解、分析，学生能够结合自己的阅读体验，选择其中三个书名进行解说即可。

试题考查指向名著阅读的基本素养与方法，又具有开放性，保证了区分度，不同阅读水平的学生都有展示个性化阅读成果的空间。试题同样体现了联系教材的导向，教材《红楼梦》阅读单元的学习任务提示重视前五回的纲领作用，理解主题、解说书名与主题思想等，这些要求与试题考查方向一致，引导教师关注整本书阅读的基本途径与阅读方法。

第四大题 文学作品阅读

文学类文本阅读注重考查学生文学素养和审美鉴赏能力，呼应语文学科核心素养；选文平和美好，命题平稳规范，引导性很强。它引导学生关注家乡，关注生命的成长，关注个体生命与北京这座城市的共同成长与发展。选文出自北大著名教授、诗歌评论家谢冕先生之手，内容简明精当，文字浅近清通，情感深挚明朗，确实是大家手笔，相信考生在考场上阅读起来，应该不会感到障碍。这一点很好地体现了对疫情下的考生的关怀。

文学类文本阅读共四道题，命题数量、分值和命题方式与2021年甚至2020年大同小异，差别不大，表明了北京卷文学类文本阅读的连续性和稳定性。四道题主要考查词语在文中的含义、文意理解、内容梳理、重要段落的分析品读和对结尾句的理解与鉴赏，既考查学生整体把握文本的能力，也考查细部品读鉴赏的能力，这样的命题既尊重文学阅读的基本规律，也引导师生关注关键能力的训练，如理解能力、分析能力和鉴赏能力。

第五大题

（一）语言基础运用

2022年语言基础运用的考查略有变化。一个是由2021年的5分增加到今年的6分，增加的1分加在了主观题上，这使得主观题容量加大，但难度也还适中。另一个是选材注重引导考生关注北京大气变化，关注气候治理成就，这很有现实意义。材料的幸福感很强，相信考生会很强的认同感。两道小题一客观选择，一主观修改句子，都重在考查运用，不考死知识，体现导向性，体现语言学习实用的原则，既引导高三复习，也引导整体语文教学。

（二）微写作

微写作仍然是三选一，三道题各有侧重。第一题侧重于议论，由阅读入手写启事，虽然是实用，但强调“阅读带来审美愉悦”，既体现思辨性，也呼应审美能力，题目有一定的深度和难度。第二题侧重于说明，由核酸检测的情境生活再现，引导学生关注生活，注重考查生活设计能力，实用性特征鲜明。第三题侧重于抒情，要求以“像一道闪电”为题，写一段抒情文字或一首小诗，文学性突出，抒情色彩突出，想象的空间十分广阔。

三道题都注重关联生活情境，引导学生在真实的情境中学习写作，锻炼自己的言语实践能力。考查的写作能力是专项的，或议论，或说明，或抒情。第一题是学校要举行新社团“悦读会”，围绕审美愉悦写启事；第二题是设计核酸检测的“两米线”的标志，相信学生对此有话可说；第三题虽然没有真实的情境，但学生可借助联想和想象，还原生活中的闪电现象，再赋以情感和内涵，相信也能写出好作品。

（三）大作文

大作文仍然是二选一，一道写议论文，一道写记叙文，与前几年命题几乎无异，题目平和稳定，简洁大方，不故弄玄虚，不装腔作势，功能鲜明，既贴近考生的学习实际和生活实际，又引导考生关注自身的成长。

第一题写议论文，要求以“学习今说”为题写作。题目明确简洁，不在审题上弯弯绕，但内涵丰富深刻，引导性强。首先，它引导学生关注教材学习。统编本必修上册第六单元主题即为“学习之道”，其中就有一篇《劝学》，《劝学》的开头就是“君子曰：学不可以已。” 该单元的研习任务中有一道题，即要求学生写一篇“‘劝学’新说”，命题人正是在此基础上翻出新意，暗暗扣合教材的。

其次本题的思辨性很强。命题人在提醒考生思考古人对学习的态度时，又注重引导学生站在今天的位置上，来重新思考学习的意义。这对于思考传统文化新义、思考如何在现代意义上提升对学习的认识，十分有必要。

第三，可能还考虑到题目的论说性，命题人还善意地在命题要求中，提醒学生可以从学习的目的、价值、内容、方法、途径、评价标准等方面加以探讨，既帮助考生打开思路，也体现了对考生的人文关怀。

第二题写记叙文，要求以“在线”为题，题目很简单，但联想和想象的空间十分大，只要是与“在线”有关的内容，几乎都可以写。题目切进当下的学习实际和生活实际，不仅仅是学生的，也是当代大众生活的，既引导思考当下的学习和生活，也思考如何在特殊状态下，调整人生的方向。同时，“在线”这个题目也有一定的象征意义，学生既可以描述在线学习和生活，也可以就此感发开来，写一写特殊的“在线”状态和意义。

高考北京卷作文命题，一直以来，都追求明确的命题意识，大多以命题作文为主，文体明确，一个议论思辨，一个联想感悟，不在审题上设置障碍，而要求考生感悟生活，关注时代，深入思考，多维思辨，淬炼认知，写出自己的真知灼见和真情实感，这个导向是十分良好的。

点评人：

王彤彦 北京教育科学研究院基础教育教学研究中心 特级教师

何 郁 北京市朝阳区教育科学研究院 特级教师 正高级教师

南海涛 北京教育学院石景山分院 特级教师 正高级教师

(责编：李依环、熊旭)