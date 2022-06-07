人民网兰州6月7日电 （高翔）为确保今年高考安全有序进行，给考生营造良好考试环境，甘肃各级公安机关户政、治安、交警多警联动为莘莘学子保驾护航。

兰州公安东岗交警大队全力护航高考。朱柳静摄

高考首日，兰州市公安局交警支队东岗大队出动28辆警车、46辆警用摩托车、100余名警力，在6个考点所在道路以外的主次干道十字路口设置“高考直通车”和“分流宣传岗”，一边通过远端分流车辆、宣传高考期间“绿色出行”等安全提示，一边现场对遇到出行困难紧急求助的考生提供“绿色送考”服务，确保考生安全、快速、准时抵达考场。截至6月7日中午12时，该大队共帮助求助考生25名。

张掖公安加强校园周边安全防护。马兴国摄

针对高考期间需要接送考生但存在限行情况的车辆，兰州市公安局交警支队出台措施，通过网上报备、电话报备、现场报备、事后报备四种方式最大限度满足考生交通需求。张掖市公安机关在考点外加强指挥疏导和巡逻管控，保障涉考车辆优先通行，同时安排警力第一时间处理考生及家长的紧急求助。

张掖公安加强校园周边秩序维护。马兴国摄

张掖公安维护考点门前交通秩序。马兴国摄

据悉，为确保中、高考考生身份证到期、丢失或损坏能够第一时间办理，兰州市公安局在市内公安派出所启动了中高考学生办证“绿色通道”。自“绿色通道”启动以来，已为1039名考生办理了居民身份证。

据了解，甘肃各级公安治安管理部门提前谋划，推出多项暖心服务，全力开启“护考模式”。对考点周边出租屋、网吧、酒店等场所进行安全检查整治，对可能产生噪音干扰考试的企业单位提前提醒警示。对校园周边、通讯电子市场和电商平台开展专项整治，依法查处涉嫌销售考试作弊器材违法违规行为，依法严厉打击利用高考从事诈骗、伪造身份证件冒名替考、组织“助考”等违法犯罪行为。

(责编：何淼、李依环)