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立等可取！高考生忘带身份证 江苏盐城警方5分钟送上临时身份证明

2022年06月07日16:26 | 来源：人民网-江苏频道
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原标题：立等可取！高考生忘带身份证 江苏盐城警方5分钟送上临时身份证明

民警将临时证明送达考生手中。盐城市公安局盐都分局供图

　　人民网南京6月7日电（马焘焘）“大门口这里，有个考生身份证没带！”6月7日8时20分许，2022年高考开考前，江苏盐城市公安局盐都分局执勤民警在当地第一中学考点巡逻时发现这一情况，随即通过对讲机进行汇报。

　　“请他到学校警务室，我们马上采集信息。”对讲机里，传来了让这位同学安心的声音。在确认其身份信息后，正在校警务室待命的盐渎派出所高考考生服务点民警蔡亚华迅速为其出具了临时身份证明。从报告情况到将临时身份证明送达考生手中，仅用时5分钟。

　　在等待过程中，当地护考民警还特地为这位同学送上状元糕和粽子，预祝他“高”“中”。“太给力了！”“暖心！”现场这一幕恰好被为高考护航的网络直播记录下来，网友们纷纷为如此“立等可取”式护考服务点赞。

　　据了解，盐城市公安局盐都分局此次为护航高考投入警力80余人，涵盖现场、驻地、交通、应急等7个保障组，特别是借助考点附近的警务室设立临时身份证办理点，从采集信息到发放证明，整个过程可以保证在5分钟内完成。

(责编：郝孟佳、孙竞)

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