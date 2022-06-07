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全程闭环管理 北京保障封管控区高考生安全、准时赴考

2022年06月07日15:59 | 来源：人民网-北京频道
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人民网北京6月7日电 （董兆瑞）2022年北京高考今天拉开大幕。今年受疫情影响，北京高考考场考点分类更加细化，在设置常规考点的同时，还设置了封（管）控考点，并在集中医学观察场所和医疗救治场所设置考场，确保考生应考尽考、一个不落。

专车专送 确保考生安全赴考

封（管）控区高考生如何安全赴考？6月6日，昌平区龙泽园街道封控区内的70名高考生被送往考点附近隔离酒店，全程实现闭环管理，保障考生安全、准时赴考。

据了解，昌平区龙泽园街道成立了高考保障队伍，专车专送封控区高考生。工作人员事先对封控区内考生情况进行摸底排查，安排车辆组成高考护送保障车队，在守牢防控底线的基础上，为考生奔赴“大考”保驾护航。

在丰台区，针对封（管）控区考生，北京市成立由600辆巡游车辆组成的高考护送保障车队，开展“点对点、一对一”的送考工作，将考生由家中接送至丰台区封管控考点。完成任务后，将对车辆进行集中消杀，确保消除安全隐患。

服务周到 爱心礼包寄托祝福

处于封（管）控区的考生，高考期间将“吃住行考”一体化。服务保障跟得上吗？6月6日，在昌平区龙跃苑三区西北门外，送考专车出发前，每位考生都收到了龙泽园街道精心准备的爱心礼包。“高考顺利 金榜题名”爱心礼包上贴有祝福语，红牛、饼干、巧克力、薯片、芒果干、卤味……各种零食把大礼包撑的满满当当，也寄托了社区对高考生的祝福。

每辆转运车都由一辆警车护送，并由一名街道工作人员跟随，确保闭环转运工作安全、有序、顺利。“考生有任何生活上的问题，我们都将第一时间提供全方位服务。”龙跃苑三区党委书记赵祥说，“我们为每位考生准备了爱心礼包，里面有一次性医用隔离衣、手套。同时，还准备了许多孩子们喜欢吃的零食，希望他们到了酒店后也能放松心情，高考好好发挥。”

(责编：何淼、郝孟佳)

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