原标题：高考首日 重庆18.4万学生赴考

人民网重庆6月7日电 （刘政宁、姚於）重庆市2022年普通高校招生统一考试（以下简称“高考”）于6月7日至9日举行。

2022年重庆全市报名总人数31.4万人，除高职分类考试招生、保送生等已录取考生和体育单招、残疾单招等不参加高考的考生外，实际参加高考人数为18.4万人。全市共设考区39个、考点103个、考场6231个、备用隔离考场659个。

6月7日，重庆一中考点，高考考生走出考场。邹乐摄

为保障高考顺利进行，全市组成12个检查组，对39个考区、103个考点进行了全覆盖、拉网式检查。

在加强关键环节管控方面，相关部门全面加强对命题、制卷、运送、保管、分发、施考、回收等全过程管理，确保不发生试题泄露、考卷丢失等情况。全市各级网信、公安、经信、市场监管和教育等部门，集中开展了“手机作弊专项治理”“净化涉考网络环境”“打击销售作弊器材”“净化考点周边环境”“打击替考作弊”“整顿涉考培训机构和助考中介”等专项行动，综合治理考试环境。

6月7日，重庆一中考点，考生家长在场外加油鼓劲。邹乐摄

疫情防控方面，明确组考防疫举措，并开展精准摸排和严格分类管理。根据考生排查情况，分类制定防疫组考工作方案，确保“应考尽考”。目前，重庆市各考区至少设置1个备用考点（全市共设备用考点59个），做好人员、物资等准备。在入场检查方面，严格查验考生“两码一证明”，落实入场测温、考场消毒、通风、保持间距等措施。

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