原标题：吉林省12.5万名考生奔赴考场逐梦未来 各部门全力确保高考安全平稳有序举行

人民网长春6月7日电 （王海跃）6月7日，2022年高考正式拉开序幕。历经十余载苦读、三年奋斗，今日，吉林省12.5万名莘莘学子奔赴考场迎战人生大考。据悉，吉林省高考为期两天，全省共设置59个考区163个考点。

梅河口考生信心满满迎战高考。（梅河口市委宣传部供图）

为了给考生创造一个安全稳定的考试环境，吉林采取了一系列有效举措，在精准防疫、服务保障、考试安全管理等方面做了扎实工作，全力实现“平安高考”“健康高考”“温馨高考”。

设分类考点 强化组考防疫保障

刚刚经历疫情大考的吉林，迎来了一年一度的高考。为确保考生“应考尽考”，吉林省重点强化了组考防疫工作：印发组考防疫工作指导方案，为考生和工作人员制作图文版防疫手册，分类设置重置考点、隔离备用考点、救治场所考点和平移考点，落实考生48小时核酸检测入场和考试工作人员“三天两检”、抗原自测要求……

四平市考生排队有序进入考点。（四平市委宣传部供图）

考试过程中，考点安检工作人员穿戴防护服，实行两点一线闭环管理。对考点考试区域进行清洁消毒、通风，考区属地卫健部门安排卫生防疫人员和救护车在各考点待命，各地准备了充足的防疫物资，制订突发疫情应急处置预案。

严守安全底线 加强考试管理

辽源市各部门为高考保驾护航。（辽源市委宣传部供图）

为严格落实异地监考措施，切实做好异地监考员的闭环管理和后勤保障，吉林的各地按照组考工作流程，狠抓关键环节管理，严谨细致开展考试工作。并会同有关部门采取措施，坚决防范考试舞弊行为，严厉打击“助考”犯罪活动，严厉打击考试作弊行为，维护风清气正的考试环境。加强评卷期间疫情防控和评卷管理，严格按照教育部规范要求落实好评卷质量监控和复查制度，科学、准确、高质量、高标准地完成评卷任务。

优化考生服务 营造良好氛围

吉林省坚持以考生为中心，为63名听视力残疾、肢体功能障碍等特殊群体考生提供了单设考场、优先进入考点、延长考试时间、佩戴助听器、人工耳蜗、光学放大镜、配备特殊桌椅、现场医生陪护等合理考试便利，为骨折、肺结核、心理障碍等考生安排备用考场考试，确保应考尽考。

此外，从各中学和心理服务机构选派心理教师，安排到每个考点，通过考前与班主任、同学以视频等多种方式，用见面、打招呼等方式进行心理干预，缓解因疫情等原因产生的焦虑、烦躁、紧张等不良情绪。各地还积极开展突发疫情、地震等应急演练，确保考生健康安全。同时，积极会同有关部门做好考点周边治安、交通、食宿等方面的综合保障，切实实现“暖心高考”工作目标。

规范招生录取 确保公平公正

吉林省严格执行教育部“三十个不得”和“十公开”招生工作禁令，不折不扣落实教育部和省委省政府政策要求，切实维护考生利益，切实突出阳光招生。高考结束后，吉林省教育考试院将立即进入评卷评阅环节。预计将在6月末公布考生成绩和录取最低控制分数线。

(责编：郝孟佳、李依环)