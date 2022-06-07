6月7日上午，2022年普通高等学校招生全国统一考试开考前，教育部党组书记、部长怀进鹏在教育部教育考试院通过国家教育考试指挥平台检查全国高考工作，查看了部分考点、考场以及考生入场情况，现场听取了各部门联合应急处置专班工作情况汇报，主持全国高考工作调度视频会议并讲话。教育部党组成员、副部长翁铁慧参加会议。

怀进鹏代表教育部，向所有奋战在高考工作一线的人员表示衷心感谢和诚挚慰问。他指出，高考是国之大者，关系国家选才，连着社会民心，关乎稳定大局。党中央、国务院高度重视今年高考工作，习近平总书记等中央领导同志多次作出重要指示批示。目前全国疫情防控形势持续向好，为做好高考组织工作创造了条件。各地要抓实抓细高考组织和考试防疫各项工作，确保应考尽考、安全平稳，努力向党中央、向人民群众交上一份满意的答卷。

怀进鹏指出，今年的高考面临特殊形势，要着重做好四方面工作。一要确保“健康高考”，细而又细做好考试防疫工作。把组考防疫摆在突出重要位置，精准分类做好涉疫考生的组考工作，切实做好考点环境消杀、各类考点考场管理。 二要确保“平安高考”，严而又严做好考试安全工作。高考组织工作点多、线长、面广，考试舞弊手段花样翻新，各地要牢牢守住考试安全防线，严把考点考场的入口关、监考关，切实落实好人防、物防、技防措施，加大考场监考巡考力度。三要确保“温馨高考”，实而又实做好考生服务工作。各地要坚持以人为本，多做“暖人心”的服务工作，加大交通出行、噪音治理、防暑降温等方面的保障力度，突出对困难群体考生的关心关爱，想考生之所想、急考生之所急，及时把党和国家的关心关怀送到考生的心坎上。四要确保“平稳高考”，稳而又稳做好应急处突工作。高考期间，各地要强化组织协调机制，成立应急专班，加强调度指挥，做实做细各项工作，平稳处置考试期间可能出现的突发情况。

视频会上，河北、广东、四川3省高校招生委员会主要负责人就2022年高考组织工作情况做了介绍。中央网信办、公安部、教育部有关司局负责人，各省（区、市）高校招生委员会主要负责人，教育厅、教委和考试招生机构主要负责人和分管负责人参加了工作调度。

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