人民网呼和浩特6月7日电 （王慧、李睿）寒窗苦读，只待今朝。高考首日，考生们迎着朝阳走进考场，在考生赶赴考场的路上，也不乏许多让人感动的暖心故事……

考生戴好头盔赶赴考场。呼和浩特市交管支队供图

上午8时46分许，呼和浩特一名考生急匆匆地从一辆出租车上下来，向正在南二环与昭乌达路交汇处执勤疏导的呼和浩特市公安局交通管理支队赛罕大队辅警杨晓斌求助，称其考场在回民区16中考点，因早高峰交通流量较大，乘坐出租车时间较长，担心无法按时到达考场。接到求助后，杨晓斌第一时间向领导请示汇报，联系沿路警力控灯放行，在给考生带上头盔后，立即驾驶警用摩托车出发，在确保考生安全的情况下奔赴考场。沿途通过对讲机联络，一路绿灯开启、畅通前行，将原本需要30多分钟的路程压缩到了15分钟，最终将考生在开考前送达了考场。看到考生顺利入场后，杨晓斌才放心地返回了工作岗位。

交警帮助考生顺利进入考场。呼和浩特市交管支队供图

上午7时50分许，呼和浩特市公安局交通管理支队赛罕大队执勤交警正在师大附中考点维护交通秩序，一名坐着轮椅的“特殊考生”吸引了他们的注意。交警见状立即上前，从家长手中接过轮椅，帮助考生参加体温检测，将考生一路护送至考场才放心离开。期间，交警还不忘贴心地提醒学生“准考证等证件带齐了吗？要不要去卫生间……”让考生感受到来自家人般的温暖关怀。

事后，该交警表示：“高考是孩子们人生大事，对于这样一个特殊的考生，我们只想用行动尽可能的给学生提供最大的帮助。”

交警帮助骨折考生进入考场。呼和浩特市交管支队供图

“我的孩子是六中考点的考生，前几天打篮球是不慎将左腿扭伤骨折，孩子的父亲也不在身边，我想请你们帮帮忙扶孩子进考场。”呼和浩特市第六中学考点的执勤交警接到赵女士的求助后，指挥载着考生的出租车停在学校门口，又扶着考生顺利进入二楼考场。执勤交警表示，后两天会一直帮助孩子进入考场。

(责编：孙竞、何淼)