人民网西宁6月7日电 （杨启红）6月7日，2022年高考正式拉开序幕，莘莘学子们奔赴考场迎战人生大考。据悉，今年，青海4.48万考生参加高考，西宁市设7个考区16个考点。

为做好疫情防控，此前，西宁共设置25个高考考生和考务人员核酸采样点，便于高考考生就近就便进行核酸检测。同时，还面向全市考生发出“2022年高考温馨提示”等，助力实现“平安高考”“健康高考”“温馨高考”。

西宁市第十二中学考点附近道路实行交通管制，考生及工作人员凭证进入考场。人民网 杨启红摄

考生正赶往考场（海湖中学考点）。人民网 刘沛然摄

考生入考场（海湖中学考点）。人民网 刘沛然摄

进考场前考生仍在认真复习（昆仑中学考点）。人民网 张莉萍摄

西宁市第二中学考点送考的家长。孙耀摄

交警维护考点附近交通秩序（西宁市第十二中学考点）。人民网 杨启红摄

西宁交警提醒司机考点附近路段静行勿鸣。人民网 张莉萍摄

西宁市第十二中学考点外，家长等待考生。人民网 杨启红摄

(责编：何淼、郝孟佳)