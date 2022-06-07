原标题：34.1万考生赴考！2022年贵州高考今日开考

人民网贵阳6月7日电（高华、阳茜）贵州省2022年普通高校招生全国统一考试于今天上午9时正式开考，34万余名考生走进考场参加考试。

贵阳一高考考点。人民网 阳茜摄

今年贵州省高考报名总人数为47.8万人，除参加高职分类考试录取的考生以外，实际参加高考的人数有34.1万人。全省设90个考区，249个常规考点和11725个常规考场，818个备用隔离考场，配备249名专职防疫副主考，全省配备考务工作人员3.2万名。今年，还按照疫情防控和洪涝灾害应急要求，设置119个备用考点，配备备用考务工作人员5720人。

考生家长穿着旗袍送考。人民网 阳茜摄

贵州省委省政府高度重视高考工作，成立了省领导担任组长的高考工作指挥部，全省各有关部门上下齐心、通力协作，教育及考试招生部门精心组织、狠抓落实，确保实现平安高考目标任务。

考生家长在考点外等待。人民网 阳茜摄

层层压实工作责任。贵州省招生委员会加强统筹协调，落实各部门职能职责，全省各级党委、政府把高考安全工作摆在突出位置，细化工作措施，全面落实“第一责任人”责任，确保各项工作有人抓、有人管、有人督。

考生陆续进入考场。人民网 阳茜摄

严密落实防疫举措。制定高考组考防疫工作方案，明确考试全流程疫情防控要求，督促各地按照“一个不落、一体管控”“人、物、环境同防”和“多病共防”原则，制定当地疫情防控实施工作方案和应急预案；组织考生和考试工作人员做好考前健康监测，落实涉考人员全员核酸检测；精准掌握滞留省外考生情况，一生一策，确保应考尽考；合理设置备用隔离考点考场，同标准配备考试工作人员；强化防疫教育培训，严格落实考点考场防疫管理和卫生防疫用品储备。

全力保障考试安全。加强涉考人员安全意识和业务培训，开展考前试卷保密室安全检查，对所有试卷运送车辆加装视频监控设备，加强路线规则和车辆安全排查，实现试卷流转“全过程、无死角”监控、试卷安全人技联防；开展考前及考试期间气象灾害风险研判；成立高考突发事件应急处置工作领导小组，制定应急处置预案，提高快速反应和应急处置能力。

精细组织考务实施。严格选聘和培训监考及考务工作人员，落实全员教育和培训上岗制度；制作考务培训视频和考试工作手册，统一规范考点考场布置、考生入场安全检查和防疫检查、考试实施流程等内容，强化考场安检、考生身份核查和涉考人员手机管理。

密切配合护航高考。贵州省招生委员会各成员单位同频共振，教育部门、招生考试机构会同宣传、网信、保密、工信、公安、卫健、市场监管、通信、武警、消防、气象及电力等部门集中开展“防范和打击利用手机作弊”“校园及网络有害信息治理”“净化考点周边环境”等“高考护航”专项行动，有效消除安全隐患，及时发现和处置各类突发情况，营造和谐安全考试环境。

(责编：郝孟佳、孙竞)