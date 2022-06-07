交警疏导考生有序进入考场。呼和浩特市交管支队供图

人民网呼和浩特6月7日电 （王慧）6月7日，高考首日，为确保呼和浩特市高考期间道路交通安全畅通，呼和浩特市交管支队提前做好道路交通保障工作，确保高考期间道路交通安全平稳有序，接送考生车辆顺利通行。

交警疏导交通。呼和浩特市交管支队供图

交警帮助腿骨折考生进入考场。呼和浩特市交管支队供图

高考期间，为确保考点周边道路畅通，呼和浩特市交管支队加强警力部署，加大对辖区道路的交通疏导，确保交通畅通有序。同时根据考点周边道路情况，在考点门前道路100米范围内设立禁停区，送考生的车辆允许即停即走。在考点禁停区外，道路条件允许的情况下，可设立临时停车点。根据实际情况，设置必要交通标志，门前道路设置禁止鸣喇叭标志。市区各大队还派出清障车，遇有违法停放车辆、故障车辆要及时进行清理，保障道路的畅通。

交警帮助行动不便的考生进入考场。呼和浩特市交管支队供图

路口设置标配提示牌。呼和浩特市交管支队供图

考生家长领取“绿丝带”。呼和浩特市交管支队供图

值得一提的是，持续十一年的“绿丝带”助力高考活动，将继续作为接送考生车辆标志而被延用。“绿丝带”的领取方式有如下几种：1、家长或考生携带本人身份证可以去市区考场附近的交警岗亭领取；2、家长或考生携带本人身份证可以去内蒙古银行网点领取；3、家长或考生携带本人身份证可以来呼和浩特市公安局交管支队领取，联系电话6698293。

(责编：何淼、郝孟佳)