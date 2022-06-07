在许多人眼中，医生是一个社会地位高、薪酬待遇好的职业，因而深受家长和考生的青睐。对于医学，大家首先想到的，可能就是包括手术在内的临床医学。事实上，医学学科门类丰富多元，包括了临床医学、基础医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、药学、医学技术、护理学等多个一级学科。

随着我国社会的不断发展，医学学科和创新型复合型医学人才培养模式也在随之改革完善，不少高校积极探索“医学+X”本科人才培养模式。

那么，什么样的孩子适合学医呢？首先，必须要说的是，医学是直面生命的学科，“通”“精”“诚”是医学生必须具备的三项基本素养。“通”是指具有全面的综合素质以及坚实的自然科学和人文社会科学知识基础；“精”是指要有精湛的医术，习医之人必须“博极医源，精勤不倦”。“诚”是指具有高尚的品德修养，自古以来，“厚德而后为医”是医学不变之规律，医生应将仁爱之心、无私奉献作为根本。对此，有志于从事医学工作的学生，必定要具备高尚的医德、坚定的意志力、吃苦耐劳的精神、严谨的态度，以及求真、求善、求美的志向。

全民健康观念和保健意识的提升，进一步推动医学类毕业生实现多元化就业。目前，医学生就业可大概分为两个方向——传统就业方面，基础医学、临床医学、口腔医学等专业毕业生以从事医科院校教学科研，以及各级各类医院相关科室诊治和科研工作为主。公共卫生与预防医学类毕业生则主要从事疾病预防、检验和管理等工作。药学类、中药学类毕业生主要进入制药厂、医药研究机构进行药物研究、开发、生产、营销等工作。医学技术类毕业生主要从事医学检验、康复治疗等工作。除此之外，为提高基层医疗卫生服务水平，国家还专门开展定向医学生免费培养，为基层医疗卫生机构输入全科医学人才。而在新型就业方面，医学类毕业生的就业选择也较为丰富，如时下比较火热的医疗美容、临终关怀、康养服务、家庭护理等行业。

值得一提的是，相较于其他专业，医学专业的特点在于培养周期相对较长，专业性强，考研的专业壁垒高，继续深造的比例高于其他学科。建议考生充分考虑医学学科特点，并结合自身兴趣进行志愿填报，做好学习和职业发展规划。

（作者：王梦然，系贵州医科大学医药卫生管理学院副教授）

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