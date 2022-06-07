教育学是一个十分复杂的学科体系。教育学类在本科专业目录中设置了教育学、科学教育、人文教育、教育技术学、艺术教育、学前教育、小学教育、特殊教育8个本科专业，旨在培养知识基础扎实、专业素养高超、具备终身学习能力的教育专业人员，优势招生单位主要分布在师范大学、综合性大学教育学院。

一些招生单位在本科专业招生方面采取大类招生办法，即志愿填报时选择教育学类，大学一年级结束时再选择具体专业。考生在报考前要详细了解各大学教育学科都包括哪些本科专业，研究每个专业的培养目标、就业去向等，以便作出适合自己的专业选择。

什么样的孩子适合学习教育学类的各个专业呢？一言以蔽之，热爱孩子，热爱教育，有责任心，愿意从事儿童、青少年、成年人或者相关行业的教育活动。总体来看，教育学类各个专业都需要学习人的终身身体发展和心理发展方面的知识，掌握各种各样的课程教学设计与实施的知识与技能，了解国家的教育方针政策，具备从事教育科学研究的能力。学习教育学类专业的人，要有科学思维，具备人文敏感性，能够站在人类文明发展的高度思考未来，站在未来思考现在。

教育学类各专业在本科毕业之后，一般有两种选择。第一种是从事各学科、各行业的教育教学工作。例如，小学教育专业主要培养小学全科教师，也有学校侧重培养语文、数学、英语等学科教师；学前教育主要培养幼儿园教师或者各类学前教育工作者；特殊教育主要培养特殊教育领域教师，毕业后从事特殊儿童的教育和研究工作。第二种是继续攻读教育学类的硕士研究生，有的还实行“本直博”计划，继续从事教育学科的高层次学习。作为一级学科的教育学，设有教育学原理、课程与教学论、教育史、比较教育学、教育技术学、教育考试与评价等二级学科；在与其他学科交流发展进程中又形成了教育心理学、教育经济学、教育社会学、教育政策学等近缘交叉学科，近些年来又涌现出计算教育学、神经教育学、循证教育学等远缘交叉学科，这为更高层次学习提供了广阔空间和丰富选择。

如今，21世纪已走过五分之一，我们迫切需要年青一代投身教育学科建设，一起探究、确立“人之培养”的意义。

（作者：邬志辉，系东北师范大学教育学部教授）

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