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吉林省工信厅全力做好2022年高考无线电安全保障工作

2022年06月07日09:00 | 来源：人民网-吉林频道
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原标题：吉林省工信厅全力做好2022年高考无线电安全保障工作

　　人民网长春6月6日电 （王海跃）又是一年高考时。为做好2022年全国普通高校招生考试无线电安全保障工作，吉林省工信厅第一时间成立高考无线电安全保障工作领导小组，组织开展分析研判形势任务、梳理风险隐患、研究制定工作方案，及时协调解决各地无线电安保工作中存在的问题和困难。各地工信部门相关领导靠前指挥，全程跟踪，压实责任，推动无线电安保工作细化落实。

　　自5月28日起，全省工信部门组织开展重点区域特别是考点周边电磁环境巡查，提前监测数据，全面掌握频谱占用情况，建立电磁环境背景模板。跟踪无线电作弊手段发展趋势，及时升级和更新反作弊设备。据悉，考试期间，工信部门将采取有效技术手段全程监测，强化对可疑信号的研判识别，对不明信号和涉嫌作弊的无线电信号及时予以定位和查找，净化电磁环境。

　　此外，全省各地工信部门与教育招生部门共同完善了无线电保障工作方案，开展了督导检查和操作人员岗前培训；配合教育、宣传等部门重点加强对《中华人民共和国无线电管理条例》及《刑法》“扰乱无线电通讯管理秩序罪”和“组织考试作弊罪”等相关法律法规的宣传力度，加大对违法分子的震慑；配合市场监管部门开展电子产品通讯器材销售市场检查工作，严厉打击销售无线电作弊器材的违法行为；联合公安机关持续打击“黑广播”“伪基站”等违法犯罪活动。

　　同时，为进一步提升保障人员的技术水平和履职守纪意识，吉林省工信厅组织保障人员完成了技术演练、业务培训和教育动员，全省工信保障人员将在严格遵守属地疫情防控工作的要求下，做好无线电安保工作。

　　高考期间，吉林省工信部门将派出保障人员297人，投入各类监测、压制设备211台（套），出动监测、管制等车辆33辆，举全省工信系统之力，保障高考安全。

(责编：郝孟佳、何淼)

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