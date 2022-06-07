近年来，“艺考热”现象引发全社会关注。但在熙熙攘攘的艺考大军中，并不是所有人都了解艺术学科特点，因而具有一定的盲目性。起初，艺术学科只是文学门类下的一级学科。在2011年颁布的《学位授予和人才培养学科目录（2011年）》中，艺术学升格为独立的学科门类，下设艺术学理论、音乐与舞蹈学、戏剧与影视学、美术学、设计学5个一级学科，分成33个专业。由于不同专业的特殊性以及社会普及性的差别，各专业发展存在一定差异。

如果只是将艺术作为爱好，那任何人都可以去放松地感受和体验。但如果决定从事艺术专业并参加高考，那么一定要注意以下几点：

首先，一定要具备学习相关艺术专业的天赋。如音乐专业学习者的音高、音准、节奏感，舞蹈专业学习者的身体协调性、柔韧度，美术设计专业学习者对色彩的敏感度和对空间的想象力等。

其次，一定要发自内心地热爱，而不能头脑发热、一时冲动，否则很难坚持。即使坚持下来，也很难达到较高境界。值得注意的是，在近年的艺考中，有一部分人既缺天赋又不热爱，纯粹是为了高考走捷径而临时起意，这并不提倡也不可取。

再次，一定要尽早接受正规的专业技能训练。“台上一分钟，台下十年功”，是对于专业学习的普遍共识。一些表演类的艺术专业，如舞蹈表演、戏曲表演、乐器演奏等等，尤其重视经过长期科学训练而形成的“童子功”。有些能力如果错过了最佳的年龄阶段便终身无法弥补，从而严重影响学习者专业上限。

最后，一定要重视文化课的学习。扎实的专业技能，只是打下从事艺术专业的良好基础，但要在艺术上达到较高造诣，没有深厚的文化素养是很难实现的。

当然，需要强调的是，艺术在社会生活中具有十分重要的作用，因此，艺术专业学生的就业面也相对较广，既可以从事专业的艺术创作与艺术表演，也可以投身于各层次、各类型艺术教育，还可以在丰富社会文化、提高全民素质等方面发挥重要作用。

（作者：吴春福，系首都师范大学二级教授）

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