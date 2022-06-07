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选择文学学科要有广泛阅读和知识积累

2022年06月07日08:58 | 来源：光明日报
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文学，大家最熟悉不过了。文学学科门类包括中国语言文学、外国语言文学、新闻传播学三个大类。中国语言文学主要包括汉语言文字、中国古代文学、中国现当代文学。中文系不仅研究中国文学，也研究外国文学，后改称比较文学与世界文学。中文系还强调对中外美学和文艺理论的学习与研究。外国语言文学学习研究范围包括外国语言，如英语、法语、日语等，也包括这些语种的文学，如英美文学、法语文学等，有时也按照国家划分，如美国文学、日本文学等。外国语言文学近年把比较文学与比较文化也纳入专业版图。新闻传播学则主要包括新闻学、传播学、广播电视学、广告学等。

有志于报考文学门类的考生，应有前期的广泛阅读，以及相关语言文学知识的积累，这需要以浓厚的专业兴趣为基础。学生应具备比较细腻的艺术感受能力和丰富的情感，对语言文字敏感，在文学艺术方面有一定天赋。文史哲自古紧密相连，因此考生还应具备一定的历史、哲学等相关学科背景知识，最好还能有一些诸如绘画、书法、音乐等方面的兴趣爱好，这对学生未来在文学门类的学习和工作均大有裨益。值得注意的是，文学门类中的新闻传播学相对特殊，新闻讲究真实性和导向性，因此学生在学习和研究过程中，不仅要有扎实的文学基本功，还应具备丰沛的想象力，这也是从事文学创新性工作必不可少的要素。

文学门类毕业生就业比较传统，有一部分选择做中小学老师，还有一部分学生本科毕业后攻读硕士和博士学位，之后再做高校教师或科研人员。当然，文学门类毕业生一个重要就业方向，是到新闻出版等文化宣传机构工作，以及在政府机关和商业机构从事文字工作。报考文学门类的学生因阅读量大，写作任务重，可能会比较辛苦，和商科等热门专业相比，毕业后的收入也不会很丰厚，但因其从事工作特性，收入相对稳定。

（作者：代迅，系厦门大学中文系主任）

(责编：何淼、郝孟佳)

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