回顾历次科技革命，理科往往是科技产生、发展与推进的先导和支柱，为其他领域提供理论源泉和基础动力。那么，如何认识理科？数学家高斯说，“数学是自然科学的皇后”。我想通过数学人才的培养发展，可以一探理科之境。

首先，我们要培养什么样的人？我觉得应该有三个层次的培养目标，一是希望他们成为有情怀、有文化的人。二是希望他们具备数学素养，养成理性思维的习惯。三是希望他们掌握足够扎实的数学专业知识，走上各个岗位，成为对社会有价值的人。那么数学家从哪里产生？在很大程度上，数学家不是培养出来的，我们需要做的是提供一个良好的学术氛围环境，让学生在这样的环境中成长。

如何更好地培养社会需要的人？我们需要不断优化培养目标，完善培养方案。理科的学习应该是触类旁通的，既要精专，又要通专。既对专业知识有深刻把握，又能够根据自身兴趣拓展，建起属于自己的摩天大厦。例如来浙大学习数学的学生，不可能所有人都成为数学家，因此，我们通过“数学+”分类培养社会所需的各种人才。

学生可依托计算机、金融、物理、管理等学科的延伸拓展，为毕业后走向各行各业夯实基础。举一个简单的例子，工科生和理科生在工作中处理和解决问题的方法有所不同，工科的第一反应往往是要通过计算求解，而理科则可能会从原理上寻求解答。因此，“数学+”就是让两者融会贯通，用更加开拓的思维解决问题。

要达到这样的学习效果，对学生们而言就是要有足够的空间去追求、探索。其中，在教学上适度做“减法”，是老师们要为学生创设的前提条件。例如在浙大数学科学学院，我们尝试压缩课业学分，为每一个学生“留白”，让他们根据好奇心和兴趣选择学习内容。从这个做“减法”的过程中，可以看到理科学习的空间之辽阔，也可以感受到不同学校对学生培养的用心程度。

学生的未来是在大学的土壤中滋养起来的，一流课程就是“肥料”。每位学生都要充分激发自主好奇心和对所选学科的激情，只要肯追求，梦想是可以实现的。

一流大学会聚一流学者，一流学者培养一流学生。理科学习，尤为需要好的学术环境。“亲其师，信其道；尊其师，奉其教；敬其师，效其行”。

“选择”，可能是每个高中生的主题词，选择不同的专业，选择不同的方向。那么，一开始怎样选择入门？我认为，要向历史看，也要向未来看，要看一看这个学校历史上的人才培养成效，同时也要用未来的眼光，看看这所学校是否有梦想与激情为中国培养世界一流的学生。

（作者：励建书，系中国科学院院士、浙江大学数学科学学院院长）

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