谈到经济学专业，大家首先想到的可能是如何创业、如何赚钱。事实上，经济学并不能教会大家如何聚商敛财。作为一门探索、研究经济体系运作规律的学问，它能够帮助大家深刻理解各类宏观经济、产业经济乃至卫生健康等政策，理解这些政策究竟怎样影响民众生活以及社会分配。一类经济学研究会基于过往数据对所研究问题进行实证剖析，被称为实证研究；另一类经济学研究会通过数理建模，使用逻辑推理对所研究问题进行深入探索，也被称为理论研究。

既然经济学既需要以史为鉴，也需要严谨的逻辑思维，那么学科人才培养一定会要求学生思维缜密，心思细腻，见微以知萌，见端以知末，探究驱动复杂事物运行的简单逻辑。

经济学涵盖的专业范围十分广泛。根据教育部颁布的《普通高等学校本科专业目录》，经济学专业主要包括四大类，分别是经济学类、财政学类、金融学类以及经济与贸易类专业。其中不少专业不仅与哲学、社会学、历史学广泛交叉，还与数学、物理、心理、新闻传播、人工智能深度融合，是典型的交叉人文社会学科。因此，经济学专业兼收文科和理科考生。

在教研内容上，经济学类专业主要以政治经济学、宏微观经济学、发展与制度经济学等为主，是支持所有经济学相关专业发展的基础学科。财政类主要以公共财政、税收管理与福利经济学等为主。金融学类涵盖金融经济学、资产定价、公司金融与金融工程等。经济与贸易类则包括国际经济学、国际贸易学等内容。

举例来说，经济学类中的政治经济学，是主要研究社会生产关系的性质及其发展规律的学科。财政学类中的公共财政学，是研究国家如何更有效集中一部分社会资源，用于为市场提供公共物品和服务的学科。金融学类中的资产定价学，则是在大数据分析和计量经济学视角下，以各类资产的定价规律作为研究对象的学科。

一直以来，经济学都是备受考生和家长关注、喜爱的学科。毕业生可以从事教学、科研、管理、投资等相关工作。其就业去向包括但不限于政府机关、高等院校、金融机构以及各类实体经济企业，主要从事的工作以经济分析、预测、规划和经济管理为主。

（作者：王熙，系北京大学经济学院研究员）

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