原标题：非遗“老手艺” 遇上“新匠人”

河南省级非物质文化遗产孟津剪纸代表性传承人畅杨杨。受访者供图

北京服装学院副教授沈华菊在调研夏布织造技艺。受访者供图

国家级非物质文化遗产“北京面人郎”第三代传承人郎佳子彧和他的面人作品。受访者供图

国家级非物质文化遗产“北京面人郎”第三代传承人郎佳子彧和他的面人作品。受访者供图

【到新时代新天地中去·守护非遗】

让经典流行于当下，而非束之于高阁，是传承的要义。

对于非遗，人们曾一度担心它们脱不下“古老、稀缺”的标签，与现代生活失去联结，尤其是脱离青年一代的视野。但现在，大家惊喜地发现，非遗这门“老手艺”，遇上了一群“新匠人”，碰撞出迷人的火花——

越来越多的90后、00后苦学技艺，成为新生代非遗传承人；织绣、面塑、剪纸等“老物件儿”在全新的设计下摇身一变，成为大众喜爱的艺术“潮玩”；非遗创作搭上文创、直播“快车”，在网络上频频“出圈”……传统的文化记忆正被赋予当代的审美内涵，重回现代生活。

非遗“新匠人”是怎样的一群人？他们又如何为非遗赋予新创意？在2022年“文化和自然遗产日”到来之际，《青年说》来到他们身边，一探究竟。

老题材新做法，新题材老手艺

“能再捏一个冰墩墩吗？因为我家有一对双胞胎，要是我只带一个回去就不好交代了。”北京冬奥会期间，摩纳哥亲王阿尔贝二世驻足在一个面塑展位前，难掩喜爱之情。捏出这个冰墩墩面塑的，正是国家级非物质文化遗产“北京面人郎”第三代传承人、90后青年郎佳子彧。

郎佳子彧出生在面人世家，爷爷是“北京面人郎”的创始人，父亲继承了这门手艺。家族的传承让他早早开始学习这门手艺，如今掌握得炉火纯青。

然而，对这位年轻的传承人来说，光能捏出栩栩如生的面人还不够，他想做的，是让面人再度流行起来，得到新一代受众的喜爱。郎佳子彧认为，要想创作出流行于当下的面人作品，一方面要在技巧上精益求精，另一方面要在创作主题上与时代结合。

如今，手机依赖是社会的一个“病症”。在一次聚会中，郎佳子彧发现日常很注意自身形象的朋友，竟一动不动地低头看手机将近一个小时，这触动到他。他据此创作了一组为了玩手机不顾形象的面人儿，颇有讽刺意味，作品收获了许多好评。“此后，在日常生活中遇到跟大家有共鸣的事件时，我就用会面人来传达我的想法。”他说。

除了用老手艺做新题材，郎佳子彧还在尝试用新做法呈现旧题材。

“南方祝融，兽身人面，乘两龙。”这是《山海经》里对上古神话人物祝融的描写。审美因时而异，在现代人的审美中如何表现这句描述？郎佳子彧在屋里来回踱步、苦苦构思时，突然发现父亲收藏的一块原木，其形状类似火焰，结合当前流行的“原木风”，他突发奇想：或许可以以此为基底，创作人物和龙的形象。

即使有了灵感，创作也并非一蹴而就。此后的两个月间，郎佳子彧就埋头于这件作品。“有时睡前灵感来了，就赶快起床去画，这一画就是三四个小时。”好在，最终的作品效果很好，功夫不负有心人。

“传统非遗，其实可以承载很多想象。”郎佳子彧说，接下来他还想将面塑跟新技术手段结合在一起，比如做一些机械可动的面塑作品，与声光电等数字技术发生碰撞，让北京面人郎变得更新潮。

“过去面对面教几十人，现在直播教几万人”

一把剪刀、一张红纸、一双巧手，在手机镜头下，河南省级非物质文化遗产孟津剪纸的代表性传承人、90后青年畅杨杨开始了网络直播。

从甄嬛小像、皮卡丘、雪容融等年轻人喜爱的形象，到吉祥窗花、凤戏牡丹、福娃等孟津剪纸传统的民俗题材，网友们如同“点菜”一般在评论里提出创意，畅杨杨则通过剪纸将大家的想法一一呈现。

畅杨杨从小跟着祖母学剪纸，工作后他也会利用闲暇时间剪纸解闷。2010年偶然间，他参加剪纸大赛获了奖，并发现，很多传承人都将剪纸当成一项可以为之奋斗一生的事业，这深深打动了他。于是，畅杨杨辞去了工厂工作，从一名流水线工人，转行成为职业非遗传承人。

为了将孟津剪纸的文化发扬出去，畅杨杨在线下开剪纸店，到乡村、社区、企业举办剪纸沙龙或培训，但覆盖范围仍有限。在朋友的建议下，他抱着试一试的想法开通了抖音账号。

刚开始直播时，畅杨杨还有些腼腆，但慢慢地，他学会了和网友互动，状态越来越自然。他会特意选取小纸片，方便网友看清作品全貌，还会边剪边讲解步骤，比如龙要从鼻子开始剪、然后才是眼睛和头，在这过程中还时不时停下，方便大家截图学习。

“谁说年轻人不爱非遗了？其实，他们的热情高着呢！”畅杨杨感慨。如今，他的抖音账号粉丝已有28万，很多年轻网友在他的影响下学习非遗剪纸，在朋友圈里晒作品，还发私信请他指导。

从之前面对面时只教二三十人，到现在面对镜头、将非遗剪纸展示给上万人，还通过抖音电商把剪纸产品卖到全国，畅杨杨切身感到网络给予非遗传承的巨大能量。

当前，许多与郎佳子彧、畅杨杨一样的90后、00后传承人和手艺人转变思路，将网络视作展示非遗技艺、传播非遗文化的重要载体，他们活跃在网络上，收获着青年一代用户的喜爱。2022年1月发布的《2021抖音数据报告》显示，在1557个国家级非遗项目中，抖音平台目前的覆盖率已经高达99.42%，相关视频数量同比增长149%，累计播放量同比增长83%。非遗正得到更多支持，抖音“看见手艺计划”等面向非遗传承人、手艺人提供流量和资源扶持，非遗电商发展迅速。

“网络改变了我，也改变着非遗传承的方式。不过这也说明，非遗借由新的载体，散发着强劲的生机和活力。非遗正年轻！”畅杨杨说。

经由历练，今日时尚亦成未来经典

我国的服饰文化源远流长，有着“服章之美，谓之华”的美誉。截至目前，在我国1557个国家级非物质文化遗产代表性项目中，传统织染绣及服饰类非遗占据了200余项。

“坐在织机旁、绣坊里专注地编织刺绣，‘择一事，终一生’，非遗传承人的品质亦是中华文化的宝贵传统。如果这些技艺不能传承下来，会是多大的遗憾啊！”北京服装学院80后副教授、中国传统工艺振兴计划协同创新中心副主任沈华菊感慨道。

一直致力于传统文化与设计创新研究的她，曾奔赴全国各地，重点对传统织染绣技艺进行深入调研，并不停思考传统与当下的关系。让这些纺织类非遗重回大众视野，是沈华菊的心愿。为此，她多年来作为组委会主要执行者参与到“锦绣中华——中国非物质文化遗产服饰秀”系列活动中。她希望通过非遗服饰秀将以织染绣技艺代表的“慢”与时尚生活的“快”，放在同一时空下，探索一种“超越时间”的价值，让现代观众感受到非遗也可以变时尚。

筹备2021年锦绣中华服饰秀期间，沈华菊与团队曾多次来到海南省进行调研，思考非遗如何与在地文化连接。阳光沙滩，骑楼市街，这些当地元素很吸引人，不过，团队最终决定在三亚崖州古城举办这一期服饰秀，向曾在这里学习黎族棉纺织技艺30多年的纺织始祖黄道婆致敬。“向传统致敬，才能更好地连接现代。”沈华菊说。

同时，沈华菊与团队邀请众多设计师参加服饰秀，展开了多种“破圈”合作。其中，他们筹备了一场影视剧主题秀，选择热播古装影视剧中的服饰，展示缂丝、刺绣、绒花等非遗技艺。“当下是一个‘人人都是传承人’的时代。以观众熟悉的影视剧为引子，更能广泛传播非遗走进现代生活的理念，这是这场服装秀的亮点之一。”沈华菊介绍，“如今，传统织染绣技艺不断与科技结合，已经开发出很多新形态，如防水缂丝面料、抗污耐磨刺绣等，呈现更鲜活的‘当代性’生态。”

作为年轻的非遗守护者，她始终相信，“传统文化如同一条源远流长的河流，昔日的积淀成为今日的经典，今日的时尚经由时间历练，也将成为未来的经典”。

（记者 杨桐彤 本报通讯员 傅洁珉）

(责编：郝孟佳、何淼)