作为人类最古老的学科之一，法学有着深厚的理论根基、严谨的知识体系、海量的实践案例，且会随着国家立法活动而不断更新换代。可以说，选择法学，就是选择了终身学习。

任何学科都有一套特有的思维方式，学习法学就必须掌握法律人的思维方式。所谓法律人的思维方式，是指能够从纷繁复杂、混乱无序的社会现象中，准确提炼对解决法律问题有价值的事实和证据，并运用法律知识加以剖析。有时当事人所关心的问题，并非都是法律人所关心的问题；有时当事人值得我们同情，但法律人要时刻保持冷静、理性和客观；有时候诉争问题不会自己浮出书面，而需要法律人反复提炼、概括，透过现象看本质。

相比经济学等社会科学，学习法学不需要出众的算术能力和实验能力，而是需要广泛的阅读和积累。学习法学要和大量的语言文字打交道，记忆和背诵不可避免。仅以国家统一法律职业资格考试（简称“法考”）为例，涉及学科多达18门，考试教材和法条多达700万字，正因其体量大、涉及面广，且是从事法律职业所必须通过的考试，“法考”也被称为“天下第一考”。因此，法学更适合那些文字能力强、记忆力好的考生。当然，记忆只是学好法学的第一步，学好法学更需要理解法律背后的精神和理念，并熟练运用。

法学的就业选择较为广泛。一般来说，法学专业毕业生通常会选择公务员、律师或企业法务等职业。在每年的公务员考试中，法学都是需求量较大的专业，尤其是法院、检察院、纪委监委等。即便是普通的政府公务员，一般也都向法学专业开放报考。律师是自由职业者，平均薪酬水平较高，能者多劳。律师可以分为诉讼律师和非诉律师，二者的行业特点和发展模式有所不同，但压力和工作强度都不算小。企业的法务、风控、合规等岗位，也都面向法学专业招聘。近年来社会的法律纠纷越来越多，企业对专业法律人才的需求也越来越旺盛。当然，法学的就业选择广并不必然意味着“好就业”，就业之后，法律人通常也需要一定的时间成长和锻炼，前期收入较低、加班较多，经过数年甚至数十年积累后，才能逐渐应付自如、游刃有余。

（作者：蔡元培，系中国政法大学刑事司法学院讲师）

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