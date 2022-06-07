去年高考，我的儿子刘佳成考入了清华大学新雅书院。回顾孩子的成长历程，是一条长时间筑底后的上升曲线——小学时，孩子很普通，各种活动都没有突出表现；初中进的是普通班，仅排名中游；高中还曾有过一段时间的不适应。但最终，他找到节奏，考入理想学府，完成了华丽转身。

“带蜗牛散步”，是我偶然读到的一篇文章。很短，却对我触动很大。文中说，教育孩子就像牵着一只蜗牛，不能按照家长的步调走，而应跟随孩子的脚步，体会其中美好。

孩子小时候，我们没有报太多课外班，而是注重培养孩子专注、自律、高效的习惯。比如，孩子喜欢玩拼插玩具，可以一个人坐在地板上连续几个小时将一个个零件拼成各种模型。我们就经常买各种拼插玩具给他，在拼装过程中尽量不帮忙，等孩子提出需要帮助的时候，才给一些提示。更重要的是，不管拼装结果如何，我们都会表示赞赏。记得孩子小时候用纸箱做了一个机器人装备，很粗糙，但我们还是非常高兴，表扬他有创造力。慢慢地，孩子的专注度得到很大提升。

日常生活中我们建立规则并带头遵守，引导孩子学会管理时间，养成自律和高效学习的习惯。孩子小时候喜欢看动画片，一看就很长时间。我们和孩子说明看电视对视力的危害，一起约定每天看动画片的次数和时间，并规定奖罚措施。孩子逐渐从不配合到主动遵守规则。随着习惯养成，孩子越来越自律，高中阶段开始自己制定学习和锻炼计划，并严格执行，高质量完成。

在孩子成长过程中，父母需要时刻关注孩子，及时发现问题并出手相助。这种关注是伴随和守候，是在一旁的默默观察和留心，而不是试图“监控”孩子，随时准备发现和纠正“错误”。

高中阶段，因为很多知识没有提前学习，班级里又高手如云，孩子的压力非常大，甚至考试期间失眠。我们经常和孩子谈心，告诉他只要把该做的都做好了，什么结果都可以坦然接受。经过调整，孩子终于放下心理包袱，轻装上阵，成绩也得到了稳步提升。

高考后，经常有人向我们请教培养孩子的经验。其实很简单，就是做好一个普通园丁的工作，保持平常心，以“带蜗牛散步”的心境引导孩子，培土、施肥、浇水、剪枝，然后静待花开。

讲述人：清华大学2021级学生家长 刘锡明

(责编：何淼、郝孟佳)