我从小就渴望成为一名军人，为国而战。我喜欢看《士兵突击》，最喜欢的角色就是特种兵袁朗。但我没能成为袁朗，却有些像许三多。2016年，我高考的第一志愿是国防科技大学，却因发挥失常而落榜，最终被西南石油大学录取。

离开了高中的规律生活，又身处考军校失败的挫折之中，我一度变得堕落——不爱学习，沉溺玩耍，考试也亮起了红灯。这时，我从军事理论课上得知，大学生也能应征入伍。我的军人梦再次被点燃！

当我提交了去新疆参军的申请之后，很多人劝我：“新疆的条件很艰苦”。但我没有放弃。2017年，带着对军营的向往，我来到新疆军区某野战师。实话说，看到新兵训练营的那一刻，我的确有些失落，眼前是陈旧封闭的营房，漫天的风沙遮蔽了蓝天白云。但路是自己选的，咬牙也要坚持。

新兵结业，我被评为“优秀新兵”。原以为能如愿分到侦察营，没想到却只能到油库当油料兵。那一天，我抱着枕头哭了一中午。但我没有放弃。一天值哨下岗后，我连夜给部队写了一封10页的申请书，希望转岗到侦察营。师政委被打动，让我试训3个月，合格就留下。之后在侦察营的每次体能训练，我跑下来都觉得血液似乎能从口中喷涌而出。试训结束时，我留了下来。

因为在侦察营的突出表现，我被部队推荐参加“国际军事比赛”选拔，成为参赛队员中兵龄最短、年龄最小的选手。这段时间里，我每天的训练时长达到十六七个小时。每当体能消耗达到极限、身体快要坚持不住的时候，我的梦想都在鼓舞自己。凭借绝不放弃的这股劲，我在比赛中获得了3枚金牌，被记一等功。

回望这段路途，面对失利、失意，我也有过彷徨迷茫，但始终心怀梦想，并勇敢去追。现在我回到了大学校园，由军人重新变回学生。学习对我来说，又是新的战场。我会一如既往，为梦前行。

讲述人：西南石油大学经济管理学院学生、2021年最美大学生 刘宸

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