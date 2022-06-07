原标题：再创历史新高！2022年长沙市高考报名人数达9.81万人

人民网长沙6月6日电 （林洛頫 欧阳毅）又到一年高考时。从长沙市教育考试院获悉，2022年长沙市高考报名人数9.81万，比上年增加1.44万，再创历史新高。

长沙9.81万高考报名人数中，普通高考报名6.83万人，比上年增加0.64万人；对口升学考试报名2.92万人，比上年增加0.79万人；职高对口、少年班、西藏班等其他考生约0.65万人；保送生、高职院校单独招生等提前录取考生2.23万人。长沙市参加统一高考的考生6.77万，比上年增加1万人。

长沙市共设9个考区、43个考点，2529间普通标准考室，新增5个国家标准化考点，分别为雅礼洋湖实验中学、长郡斑马湖中学、长沙县特立中学、湖南广益实验中学、长郡浏阳实验学校。全市考试工作人员近1万人。有残疾考生25人（其中听力18人，肢体6人，智力1人）。

2022年的高考工作，长沙市各部门密切配合，各考区教育考试机构精心安排，切实做到考试组织和疫情防控两手抓、两手都要硬，明确任务、强化责任、狠抓落实，确保实现“健康高考”“平安高考”“温馨高考”。

考前长沙市教育部门联合卫生疾控部门、市数据资源管理局对所有考生和工作人员开展身体健康状况监测和行程跟踪，建立健康状况监测表，做好防控和摸排工作。对滞留在外地的考生，各考区逐一落实具体情况，确保按要求实现“应考尽考”。

考前28天、14天和2天3次向高考考生发布参考温馨提示和防疫公告，做到防控既讲科学和规矩，也讲情感和温度。根据疫情和汛期防控要求，为落实“应考尽考”，全市设立一家医院考点，每个考区准备3个备用考点和1个备用隔离酒店考点，均已做好考前的各项准备工作。

长沙市各考区严格落实属地管理的主体责任，做好考前“四个必查”：考试防疫必查、安全保密必查、设备设施必查、应急演练必查。重点??加强对涉密场所的管理和监控，确保试答卷各环节安全保密。加强考务人员选配工作，落实岗位职责，强化风险意识，做到分工明确、职责到人。

考点将于开考前对所有考务人员及考生的手机进行集中统一管理，考生手机不得进入考点警戒线内，切实做到让手机“带不进、藏不住、用不了、传不出”。大力开展打击涉考违法犯罪专项整治行动，保密、市场监管、公安等部门联合开展“净化涉考网络环境”“净化考点周边环境”“打击销售作弊器材”等专项行动，净化考试环境，严肃考风考纪，确保考试公平公正。

(责编：郝孟佳、何淼)