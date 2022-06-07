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“高考专列”成记忆

2022年06月07日08:39 | 来源：光明日报
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6月6日一早，内蒙古自治区鄂伦春自治旗大杨树火车站候车室里，乘客三三两两。

“往年这个点儿要开高考专列，忙得脚打后脑勺，连上个厕所的工夫都没有。今年可真清闲不少！”嘴上说着“不适应”，客运主任程显闽的眼角眉梢却笑盈盈的。

组织完乘客进站，老程和记者聊了起来：“我们大杨树镇在大兴安岭南麓，是地地道道的深山沟。过去，因为高考考点设在旗（县）所在地阿里河镇，离着有135公里，镇上的考生参加高考，要先坐火车再倒汽车，这一道儿老折腾了！为了方便镇上每年的几百名高考生，高考前一天，都会加开一趟直达考点的专列。”

“我们在进站口整个‘状元门’，红彤彤，忒喜庆。这小站一下子来这么多孩子，你说能不忙吗？再加上送站的、合影的，人来人往，那叫一个热闹！”在车站广场上，老程比画着当年的场景，“‘高考专列’在我们这儿开了19年，从绿皮车换成空调车，车上从准备文具、药品，到配备心理咨询师、随车医生……变化可多了！”

“今年又有了新变化。我们大杨树第二中学设立了高考考点。学生在家门口参加高考，再也不用提前一天赶路啦。”老程呵呵一笑，“‘高考专列’算是功成身退喽！”

（本报记者 张士英）

(责编：何淼、郝孟佳)

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