原标题：1193万考生迎来2022年高考

2022年普通高等学校招生全国统一考试7日开考。据教育部统计，今年全国有1193万考生报名参考，比去年增加115万，设普通考场33万个，安排监考及考务人员102万人。从报名情况看，湖南、四川、河北等省份报名人数均有较明显增加，天津等省市同去年相比略增，甘肃等地则略有减少。根据疫情防控形势，上海市秋季高考统考延期至7月7日至9日举行。

在常态化疫情防控背景下，确保防疫工作万无一失仍是高考组织的重要环节。教育部会同卫健委指导各地深入分析研判，结合本地疫情防控要求，周密制定组考防疫方案预案，分类做好考点考场安排，及时协助滞留外省考生做好返程安排，确保考生“应考尽考”；精心制定高考组考防疫操作规范，加强和完善组考防疫措施，开展防疫工作培训，备足应急备用考点考场、做好考前人员管理、优化考前健康筛查，严格考点考场环境消杀、考生入场体温检测。北京市在常规考点基础上按比例设立了备用考场、备用考点，封控区考生一人一考场，管控区考生考位间距不小于2米；辽宁丹东开通送考专线公交车，社区出具通行证明后考生凭准考证搭乘；天津设置了包括医院考点、隔离考点、独立考点在内的“重置考点”，并规定考生可将消毒纸巾等个人防护用品带入考场。

据悉，2022年采用新高考模式的省份地区同2021年相同，北京、上海、山东、浙江、海南、天津采用“3+3”新高考模式，辽宁、福建、湖北、湖南、江苏、广东、河北、重庆采用“3+1+2”模式。各省考试时间为2天、3天、4天不等，在此期间，预计东北、华北地区高考期间雷雨天气较为频繁；黄淮、江淮以及江南等部分地区降水相对稀少，同时气温较高；而降水最核心的地区将集中在华南、西南等地，局地还会伴随强对流天气。

教育部特别提醒广大考生，一要认真阅读《考生须知》等，严格遵守考试规定，提前准备并携带好有关证件以及必备的考试用具。二要关注本地考试招生机构发布的相关高考防疫信息，提前了解考场防疫要求、个人防护注意事项等，根据当地要求做好考前核酸检测等准备，并加强赴考途中的个人防护。三要合理安排出行时间和路线，仔细核实确认考试时间、地点和科目，考虑体温检测等因素，预留足够赴考时间。四要诚信参加考试，不要携带手机等各类无线通信工具及其他违禁物品进入考场。（记者周世祥）

(责编：郝孟佳、李依环)