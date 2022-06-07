原标题：全国唯一高考专列暖心谢幕

6月6日，高考前夕，往年热热闹闹的内蒙古自治区大杨树火车站今年变得格外冷清。去年站前广场醒目的红色“状元门”已消失不见。

今年，大杨树镇首次增设高考考点，6月7日，全镇高考学子将就地高考，不用再千里迢迢奔赴阿里河赶考了。开行了19年的全国唯一高考专列完美谢幕。

19年，高考专列共往返运送考生及家长3.4万余人次，其中有7000多名学子考入大学，有一些学子大学毕业回大杨树工作反哺家乡。

高考专列谢幕了，但有关高考专列的美好回忆却走进很多学子和铁路人的情感深处。

“服务理念会继续传承”

服务高考专列19年的大杨树站客运主任程显闽说：“高考专列在考生心中是连接梦想的桥梁，专列停了但服务理念会继续传承。”

高考专列开行源于2003年的非典疫情。大杨树镇地处祖国北疆，是鄂伦春、达斡尔、鄂温克等民族聚居区。由于高考考点设置在旗（县）所在地，每年大杨树镇考生都要到130多公里外的阿里河镇参加高考。当时没有直达火车，公路是砂石路，如何快捷安全赶赴考场一直困扰着师生和家长。非典疫情，更让本就坎坷的“高考路”雪上加霜。

时任大杨树二中苗孔新校长回忆，“仅大杨树二中就有一千多名师生和家长要前往阿里河赶考，如果分批次乘坐火车并中转，无疑增加交叉感染风险，选择公路出行需组织三十辆以上大巴车，难度很大”。

时任大杨树站客运主任程显闽知道后，主动请缨，与车站领导商讨开行“高考专列”可行性，并向当时的哈尔滨铁路局进行申报，得到铁路局大力支持。

为避免学生聚集造成交叉感染，车站为学子们提供送票上门服务，还主动为困难考生提供免费车票。送票当天的场景程显闽至今念念不忘：“望着师生们那充满感激的眼神，我觉得做了一件正确的事，也坚定了我服务好高考专列的初心。”

三位列车长“花式”周到服务送考生

首趟高考专列列车长孙立财接到服务高考专列通知后，心里很忐忑。孙立财回忆起19年前的场景，“还记得那天，阿里河镇旗政府为感谢铁路解决了考生出行难题，在站台上为工作人员献上洁白的哈达”。

自首趟高考专列开通后，孙立财又先后十次值乘这趟列车。为让考生放松，他们班组乘务员准备了快板、三句半唱歌等小节目。表演的时候，车厢里一片掌声。

豪华版高考专列列车长顾贺文曾先后三次值乘高考专列，他回忆说：“2019年这趟列车被授予‘共青团号’，车体换成空调车体，为考生准备的节目更加丰富多彩。当时我们在车厢行李架上悬挂了500张照片，记录近几年来一届届随车圆梦考生和铁路工作人员的美好瞬间，场面温馨，感动了很多考生。”“为营造轻松活跃气氛，我们还把‘电影院’搬上列车，利用投影仪播放《老师好》这部电影，有不少孩子和老师看哭了，有的孩子主动拥抱老师表达感恩之情。”

最后一任高考专列列车长周立华，在2021年第一次服务高考专列。“去年正值建党百年，我们在列车上做好车厢消毒、防疫外，还开设了革命歌曲大家唱、讲党史故事等主题车厢，希望给考生留下特殊记忆。”周立华说，“原计划今年我们班组继续值乘高考专列，节目都策划好了，没想到我竟然成了高考专列最后一任列车长。高考专列不开了，但人民铁路为人民服务的宗旨不会变。”

人生“赶考”还在继续

大杨树镇前进村村委会副主任杜布赫，2011年乘坐高考专列考上大学，学习畜牧兽医专业。2015年毕业后，他放弃在城市的工作机会回到家乡，用一身所学带领村民开展肉羊养殖，帮助村民脱贫。2019年，杜布赫在政府支持下成立了特色种养殖服务协会，目前有42家企业入驻，累计帮助400多户村民脱贫致富。

高考专列停运了，但杜布赫前行的脚步不能停，他知道自己还有一场人生“赶考”，同行人，是本地村民……（记者 李丽云 通 讯 员 王明月 张学鹏）

(责编：郝孟佳、李依环)