原标题：高考紧张怎么办 心理专家这么说

“上了考场一定别紧张……”在迈入考场大门前，这可能是大多数家长都会反复叮嘱考生的话。但即使是对一路从小考到大的广大学子们来说，坐在高考的考场里，也难免会心跳加速。

在高考考场上紧张，或许在所难免，但紧张却不一定是一件坏事。北京师范大学心理健康教育与咨询中心常务副主任宋振韶6日告诉科技日报记者，在心理学中，压力与效率之间的关系可以用倒U型曲线来解释。如果以完全放松的状态作为零点，那么随着压力的逐步提升，紧张感来袭，人体反而能够逐渐激发出潜在能力，思考和行动的效率也会随之提升，直至在最恰当的心理状态下人的各项表现达到最佳。“适度的紧张对考生来说是好事，有助于考生发挥出更好的状态，因此没有必要去追求完全放松的状态。”

宋振韶认为，面对压力，紧张是正常现象，刻意追求过于放松的心态反而违背常理，会适得其反，进一步加剧紧张焦虑的心态。“我建议不管是考生还是家长，都要允许一定程度的紧张存在，不要对放松心态过于执着。尤其是对家长来说，切忌一味地反复劝诫考生不要紧张。”

适度紧张，如何把握这个度？宋振韶提醒，如果考生的紧张状况已经逐渐从心理蔓延至身体，如出现发抖、心跳过快等情况，以至于干扰正常思维时，那就已经超出了适度紧张的范围，需要进行主动干预。他给考生提供了两个行之有效且便于操作的办法，“首先从意识层面来说，要告诉自己，紧张是正常现象，不要过于焦虑。”而从行为层面上，宋振韶建议可以采取以下措施，“静坐下来，把意识集中到呼吸上。可以用语言帮助自己集中注意力，呼气的时候默念‘呼气’，吸气的时候默念‘吸气’。持续5分钟左右，就会有非常好的效果。”

高考从来都不只是考学生，更是考验家长。高考期间，家长应该怎么做才能起到积极作用？宋振韶引用了北京师范大学第二附属中学何杰老师的六个字，“做好饭，不添乱”。宋振韶认为，高考期间，家长只要负责好“后勤保障”工作，不过多地介入考生备考，给予考生一个独立、安静、不被打扰的备考空间就是对其最大的帮助。“不要总是围着孩子问‘考得怎么样？感觉如何？’这一类的问题。或者给予考生过多的额外关注，这些都会给考生带来额外的心理压力。”宋振韶认为，高考期间家长更应该像往常一样，保持正常的生活节奏和规律，因为只有父母的状态正常，考生才能用正确的心态去应对考试。“此时无声胜有声”或许就是高考期间家长最真实的写照。但如果父母实在无法克服自己的紧张情绪，宋振韶也给出了他的建议，“紧张情绪会传染，家长如果过于紧张，可以去室外空旷的地方走走，转移一下注意力，平复紧张情绪。尽量不要跟考生待在一个房间内，避免形成过于紧张的气氛”。

虽然高考是一场人生“大考”，但无论是考生还是家长，都应努力将其当作一件平常事来看待，这不仅能够帮助考生在备考时保持良好心态，更可以助其形成正确的人生观、价值观，理性对待结果。（实习记者 都 芃）

(责编：郝孟佳、李依环)