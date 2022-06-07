原标题：辽宁公安推出七项暖心举措 护航高考安全

人民网沈阳6月5日电 （王斯文）2022年高考在即，辽宁省公安机关推出护航高考七项便民服务举措，全力护航高考安全，助力学子圆梦。

加大警力 开通便捷服务通道

高考期间，全省公安机关在考点周边加大警力投放，合理设置考点外围学生入场、家长等候、门前控制等管控区域，做好远端疏导和近端安全维护；定点值守、武装巡逻、视频巡查相结合，提高巡逻密度和频次，及时发现处置涉考警情；协调配合相关部门清查考点周边摊贩，整治取缔治安乱点，消除涉考安全风险和隐患，维护考场及周边治安秩序。

同时，在每个考点为考生开通身份信息办理和证明便捷服务通道，安排部署户籍民警在考点现场直接受理考生身份信息证明求助，对考生现场核实身份，即时开具临时身份证明，确保考生身份证件用证无忧。

建立求助快速处理机制 及时为考生和家长提供服务

高考期间，辽宁建立110涉考报警求助快速处理机制，设置报警服务台专用处警席位，对广大考生和家长的各类涉考报警求助，一律优先受理和处置，落实快速应对机制，第一时间接警、第一时间出警、第一时间处置、第一时间反馈，为广大考生和家长排忧解难。

同时，各考点现场都为家长和考生配备口罩、消毒液等防疫用品，遮阳蓬伞、饮用水、塑料凳等防暑休息用品以及应急药物、考试文具、一次性雨伞雨衣等必要保障物资；同时，公安机关视情现场开展预防电信诈骗，特别是防范高考招生诈骗宣传，为广大考生和家长提供暖心服务。

高考期间 对送考车辆轻微违法不做现场处罚

各地公安机关组建交警摩托和街面巡逻车护考小分队，考生遇有交通拥堵、车辆故障、忘带相关证件、走错考场等情况，可能迟到时，做到“招手即停，求助即办”，采取交警铁骑直送、警车前导引路等方式，对需要帮助的考生提供应急援助服务。

对送考车辆发生交通违法行为，未造成严重后果的，先放行、后处理；对送考车辆发生交通事故的，快速处理，快速放行；如因车辆损毁等原因不能驶离的，协调交警协助护送，保证考生及时到达考场；深挖考点停车资源，在有条件的道路两侧设置临时停车泊位，增设停车引导标识，方便接送考生车辆有序停放。

此外，安排专门警力，对易产生噪音的建筑工地、营业性场所、居民生活小区和广场等地点，进行全时段巡查，及时消除噪音污染源。在考点和考点周边考生休息的宾馆附近，设置交通标志、标牌和提示语，提示禁鸣、慢行；依法查处“炸街”等扰民行为，加强精准布控、快速处理，为考生提供安静的考试和休息环境。

(责编：郝孟佳、李依环)