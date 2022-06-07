原标题：吉林省教育厅全力护航高考 “硬核”措施助力学子圆梦

人民网长春6月6日电 （关思聪）高考临近，吉林省教育厅积极谋划部署，组织召开调度会议，到吉林市等地调研准备情况。目前，吉林省高考准备工作基本就绪，3万余名考试工作人员严阵以待，全力确保考试如期顺利举行。

吉林省教育厅会同联席会议成员单位，充分发挥联席会议机制作用，确保打击考试作弊、安全保密、舆情处置、信息安全、组考防疫、健康监测、综合保障等工作协同推进，及时稳妥处置各类突发事件。

重点强化组考防疫工作

吉林省疫情防控领导小组印发了组考防疫工作指导方案，并将高考组考防疫列入属地联防联控机制工作重点，制作图文版防疫手册发放给每名考生和工作人员。根据需要，分类设置重置考点、隔离备用考点、救治场所考点和平移考点，细化特殊考场启用原则，落实考生48小时核酸检测入场、考试工作人员“三天两检”及抗原自测措施。考试过程中，入场安检工作人员全程穿戴防护服，实行两点一线闭环管理，严防疫情传播风险。扎实做好考场消毒、通风工作。每个考点配备3名专业防疫人员，配备充足的防疫物资和考试用品。120救护保障专班全程待命。各考点制订考前、考中和考后突发疫情应急处置预案，全力确保各项措施落细落地。

吉林省教育厅严格落实异地监考措施，做好异地监考人员闭环管理和生活服务保障。严格按照组考工作流程，强化细节管理，周密实施考试工作。积极采取有效措施，形成高压态势，坚决打击助考犯罪活动和替考作弊行为，维护风清气正的考试环境。加强评卷期间疫情防范和评卷管理，严格按照教育部要求、标准落实好评卷质量监控和复查制度，科学、准确、高质量、高标准地完成评卷任务。

坚持以考生为中心

吉林省教育考试院为63名听视力残疾、肢体功能障碍等特殊群体考生提供了单设考场、优先进入考点、延长考试时间、佩戴助听器、人工耳蜗、光学放大镜、配备特殊桌椅、现场医生陪护等合理考试便利；临时为骨折、肺结核、焦虑症等考生安置备用考场，确保考生按时、顺利应考。依托各中学和心理服务机构，每个考点派驻心理咨询师，为在隔离考场参加考试的考生积极创造条件，舒缓考生因疫情原因产生的焦虑、烦躁等情绪。认真做好突发疫情、地震应急演练，确保师生健康安全。吉林省教育厅还积极会同有关部门做好考点周边治安、出行、食宿等方面的综合保障，严格落实“暖心高考”工作要求。

为规范招生录取，确保公平公正，吉林省教育厅严格执行教育部“三十个不得”和“十公开”招生工作禁令，不折不扣落实教育部和省委、省政府政策要求，切实维护考生利益，切实做到阳光招生。

(责编：郝孟佳、李依环)