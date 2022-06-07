原标题：吉林省公安机关多措并举 为平安高考保驾护航

人民网长春6月6日电 （王海跃）2022年高考在即，为全力保障高考安保工作平稳有序，吉林省公安厅成立高考安保工作领导小组，全面排查整改涉考安全隐患，严厉打击考试作弊违法犯罪活动，启动考生办理身份证明“绿色通道”，妥善应对和解决影响高考的各类突出问题，为2022年高考的顺利进行打造平安稳定的社会环境。

5月23日，吉林省公安厅分别下发高考安保工作方案和试卷押运方案，对相关工作进行周密部署。5月25日，吉林省公安厅联合省教育厅召开高考安保会议，分析形势、明确任务、落实责任，对全省公安机关做好各项高考安保工作进行部署。各地公安机关迅速行动，扎实有序开展各项安保工作。

依法严厉打击考试作弊违法犯罪活动。吉林省公安机关会同教育、宣传等部门集中宣传《刑法修正案（九）》及最高法、最高检《关于办理组织考试作弊等刑事案件法律若干问题的解释》等法律法规，教育广大学生和家长自觉抵制考试作弊行为；会同工信、市场监管等部门集中开展联合检查，整肃电子通讯器材销售市场经营秩序。吉林省公安厅建立案件线索研判会商机制，广泛搜集掌握案件线索，一旦发现违法犯罪活动，迅速组织优势警力快侦快破，依法打击处理，形成有力震慑，维护社会公平正义。

把考点周边治安整治作为高考安保工作重点任务。吉林省公安机关坚持早动员、早部署，认真组织开展考点周边安全隐患排查，重点加强周边出租屋、旅店、网吧和歌舞娱乐场所等重点场所、部位的检查和监管，协调配合相关部门清理整顿噪声污染单位和考点周边摊贩，及时整治取缔治安乱点，消除安全风险和隐患。维护好治安秩序。加强考点周边交通整治，确保道路安全畅通，确保考试期间社会治安稳定。

做好试卷押运安保工作。吉林省公安机关加强执勤人员培训教育，确保高考试卷押运途中绝对安全。加强考试现场安保，积极配合考试相关部门，提前对考点、考场开展安全大检查，及时发现整改安全隐患。考试期间，各地公安机关成立现场安保指挥部，配合考务人员维护好考场治安秩序。

启动考生办理证件“绿色通道”。为确保考生在考前及时拿到身份证件，吉林省公安厅前期已下发通知，启动考生办理证件“绿色通道”。考试期间，属地派出所在考点设置临时办公点，安排民警在现场值守，及时解决考生遇到的实际问题，保障考试的顺利进行。

(责编：郝孟佳、李依环)