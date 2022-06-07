原标题：安全畅通快速高效 山西公安交管多项措施服务高考

人民网太原6月6日电 （记者朱紫阳）2022年高考将于6月7日、8日举行。根据往年护考经验，结合今年疫情防控要求，山西省各地公安交管部门围绕“服务考试、方便考生”理念，在做好日常工作的同时，出台多项措施，为高考学生创造安全畅通、快速高效的道路交通环境。

高考期间，各地将派出足够警力加强考点及周边道路交通疏导，及时妥善处理涉及考试的报警求助；在考点周边设置停车点和停车泊位摆放禁鸣、禁停、停车引导标志；增派警力强化对易堵路段指挥疏导，全力保障运送考生车辆；结合城市疫情防控形势和考生需求，开辟绿色通道，保障接送考生车辆优先通行；对接送考车辆发生轻微交通违法的，本着“教育警告”为主原则，先放行后处置；考生遇紧急情况提出求助的，采取警车带路护送、铁骑转运等方式提供帮助；加强事故民警备勤力量，确保发生事故快速出警、快速处置。

太原在各区（县）主要路口设置道路交通应急救助站21个，方便考生及家长求助；大同及时推送路况信息，方便家长考生出行；阳泉在市区各岗口设置高考服务点和引导点并配备防暑降温凉棚、应急医药箱、饮用水等；长治在考前加强了对考场周边道路违法停车、违法占道等行为的治理；晋城编印10万份《晋城公安交警助力2022高中考倡议书》，倡议交通参与者主动为考生及家长出行创造良好的道路交通环境；朔州成立“铁骑护考小分队”，加强通往考点主要路口和重点路段的交通巡逻；忻州设置4条“高考绿色通道”提前部署交通管控，高考期间除接送考生车辆外，其它车辆尽量绕行；吕梁组织200余辆爱心送考车和悬挂有爱心送考旗帜的20辆骑警分布于市区各考点服务考生；晋中把考生“准考证”当作“通行证”，对考生和家长的求助进行帮助；临汾开展“护航高考交警同行”公益宣传活动，发布减少噪音、错峰出行等提示；运城持续加大对服务考生客运车辆的安全管理，做到交警上路面，责任到管段，管理到源头。

(责编：郝孟佳、李依环)