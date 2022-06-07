海南考生今晨进入考点，迎接他们人生当中的一次大考。人民网 孟凡盛摄

人民网北京6月7日电 （记者李依环）今天上午，2022年全国高考正式拉开大幕。据教育部统计，今年全国高考报名人数1193万，比去年增加115万，人数创历史新高。根据疫情防控形势，上海市秋季高考统考延期至7月7日至9日举行。

今年全国共设普通考场33万个，安排监考及考务人员102万人。为了确保考生“应考尽考”“顺利高考”，各地各部门积极联动、综合施策，统筹疫情防控和高考组考工作，为考生保驾护航，全力实现“平安高考”“健康高考”“温馨高考”。

多地设分类考点 强化组考防疫保障

6月7日，北京市人大附中通州校区考点，考生进入考场前，对手部进行消杀。人民网记者 翁奇羽摄

每年的高考都牵动着全社会的心。在今年复杂的疫情防控形势下，确保防疫工作万无一失仍是高考组织的重要环节。教育部会同国家卫健委指导各地深入分析研判，结合本地疫情防控要求，周密制定组考防疫方案预案，分类做好考点考场安排，确保考生“应考尽考”。

教育部要求，各地要精心制定高考组考防疫操作规范，加强和完善组考防疫措施，开展防疫工作培训，备足应急备用考点考场、做好考前人员管理、优化考前健康筛查，严格考点考场环境消杀、考生入场体温检测。

作为当前疫情防控重点地区，北京市今年在常规考点基础上，按比例设立了备用考场、备用考点。同时，还另设封管控考点，用于服务处于封控区、管控区的考生。高考期间该类考生实行“吃住行考”一体化。封控区考生一人一考场，管控区考生考位间距不小于2米。

除常规考场和备用隔离考场外，天津市设置了包括医院考点、隔离考点、独立考点在内的“重置考点”，并规定考生可将消毒纸巾等个人防护用品带入考场。

广东省深圳市设立普通考点和特殊考点，其中特殊考点达到10个区全覆盖。每个区均按要求设置了备用考点、专用隔离考点、隔离酒店考点各1个，另设1个医疗救治场所考点。

此外，今年各地考点继续安排专门的防疫副主考，专职负责涉疫常规工作和突发事件处置。每个科目考试前，指定专人对考点、考场、通道、门把手、桌椅、宿舍等进行全面环境卫生清洁与消毒。考试期间，每科考完后做一次清洁消毒。考试结束后，做一次彻底环境清洁消毒。

各地各部门多措并举 加强人文服务保障

江西某考点前，交警“铁骑”在考点周边维持交通秩序。人民网 时雨摄

根据气象部门预测，高考期间，预计东北、华北地区高考期间雷雨天气较为频繁；黄淮、江淮以及江南等部分地区降水相对稀少，同时气温较高；而降水最核心的地区将集中在华南、西南等地，局地还会伴随强对流天气。

为了保障考生顺利赴考，公安、交通、气象、生态环境等多个部门全力行动。公安部交管局部署各地公安交管部门认真做好高考交通安保工作，要求优化交通组织、净化交通秩序、强化宣传提示，全力护航高考出行。

山西省各地公安交管部门开辟绿色通道，保障接送考生车辆优先通行，若考生遇紧急情况提出求助的，采取警车带路护送、铁骑转运等方式提供帮助。福建省各地组建“爱心送考车队”“临时应急反应车队”“家长护考专车”等护航考生的车队，考生可招手拦车或提前预约用车。

高考期间，多地对噪音进行严管。对于建筑施工噪声、餐饮业及文化娱乐场所噪声、城市区域内噪声等进行限制，对相关营业活动进行严格管控，还督促各工地签订“静音护考”承诺书，发放“爱心护考”倡议书，为考生营造安静的考试环境。

在考试纪律方面，各地教育考试部门将会同当地网信、公安等部门集中开展“点亮权威考试招生机构官网标识”“清理互联网涉考公众账号”“打击手机作弊”“打击销售作弊器材”“打击替考作弊”以及“净化涉考网络环境”“净化考点周边环境”等多个专项行动，积极营造良好考试环境，坚决维护教育考试公平。

据悉，高考结束后，各地各校还将精心组织开展高考志愿填报专项咨询服务活动，多渠道、多方式为考生和家长提供政策解读、信息参考和咨询服务。

(责编：李依环、熊旭)