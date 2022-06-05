为做好全国高校学生离校返乡疫情防控工作，6月3日，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组对各地提出明确要求。

一要严格落实防控政策要求。有疫情的地区，高校内如果没有疫情，实施7天以上封闭管理结束后，学生可持48小时内核酸检测阴性证明和高校开具的相关证明离校返乡，实施“点对点”闭环返乡。满足以上条件的高校学生，不再集中隔离，到家后实施7天健康监测，如有异常，应及时报告当地社区和疫情防控部门。各地要将学生离校返乡疫情防控政策逐级传达、逐级落实，不得层层加码。此前已返乡的高校学生，各地可按照“一人一策”原则，综合评估对照执行。

二要加强对学生的关心关爱。返乡学生确需隔离的，各地免除集中隔离费用。加强学生集中隔离期间关心关爱和人文关怀，保证食宿条件，满足生活、就医等必要需求，鼓励采取暖心举措。要全面落实闭环管理，相关部门和高校加强协调联动、密切配合，保障学生从校门到家门“点到点”返乡、闭环防疫管理。高校要“一人一档”制定离校学生信息台账，加强学生健康教育和安全教育，引导学生全程做好个人防护。

三要认真做好服务保障。省级联防联控机制统筹建立高校学生离校返乡疫情防控工作对接和应急协调机制，提前统计、及时推送离校返乡学生信息，实时调度、协调解决学生返乡途中的突发情况。各地各高校要充分尊重学生意愿，对选择留校的学生做好生活服务保障。

(责编：赵光霞、白宇)