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2021年回国创新创业留学人员首超百万

2022年05月29日09:16 | 来源：光明日报
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原标题：二〇二一年回国创新创业留学人员首超百万

第二十届中国国际人才交流大会近日在线开幕。科技部部长王志刚在会上表示，2021年回国创新创业的留学人员首次超过100万名，累计发放外国人来华工作许可118万份。此外，我国国家创新指数排名从2017年的第22位上升到2021年的第12位。全社会研发投入2.79万亿元人民币；技术合同成交额超过3.7万亿元人民币，高技术产品出口额达9800亿美元，国际专利申请量超过6.9万件，居世界首位。

目前，我国已与全球160多个国家和地区建立了科技合作关系，参加国际组织和多边机制超过200个。积极参与ITER、GEO、SKA等一系列国际大科学计划和工程，努力推动卫生健康、气候变化、清洁能源、人工智能、生物医药、现代农业等领域国际交流合作，为解决全球性问题贡献更多中国的科技方案。

会议指出，中国愿以更加开阔的视野、更加务实的举措提升科技对外开放水平，继续加强科技创新战略对接和政策对话，积极为各类创新主体和研究人员搭建国际科技合作平台，促进各领域、各层级国际人才交流活动蓬勃开展；携手各国科技力量，积极应对全球共同挑战；努力为全球科学家和科技企业营造长期稳定的国际化创新环境，欢迎所有海内外人才在中国这片沃土发挥聪明才智、作出科学贡献、实现人生价值。

(责编：李依环、熊旭)

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